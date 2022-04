Solidarietà alla popolazione ucraina da parte dei detenuti del Morandi di Saluzzo

Una importante iniziativa di solidarietà, l'ultima in ordine di tempo, è partita nei giorni scorsi dai detenuti del carcere di Saluzzo, attenti e sensibili, come sempre, agli accadimenti del nostro tempo. Di fronte alla crisi umanitaria che ha colpito la popolazione ucraina i detenuti hanno sentito la necessità di contribuire, con una donazione volontaria, al sostegno delle persone in fuga dalla guerra, bisognose di aiuto e di protezione. L'iniziativa ha coinvolto tutte le sezioni della Casa di reclusione Morandi e si è concretizzata in una raccolta di fondi a favore della Caritas diocesana di Saluzzo.

Non è la prima volta che i detenuti di Saluzzo compiono gesti di solidarietà nei confronti di chi si trova in condizioni di estremo bisogno. Ricordiamo infatti, in passato, la raccolta di fondi a favore delle popolazioni terremotate nel centro Italia, il sostegno agli ospedali durante la pandemia, la realizzazione di mascherine a scopo benefico, la rinuncia al vitto ordinario durante le festività in favore dei più poveri, gesto che i detenuti hanno replicato anche quest'anno in occasione delle festività pasquali appena trascorse, donando i prodotti della mensa alla Caritas di Saluzzo.

E' significativo il fatto che iniziative come questa nascano all'interno di un carcere, da persone che vivono quotidianamente una situazione di privazione e sofferenza, ma che desiderano fortemente riscattare il loro passato attraverso atti di generosità e vicinanza nei confronti di chi vive in situazioni di oppressione, di disagio e di emergenza. Un gesto di profonda umanità che mira ad abbattere i muri del pregiudizio fra il "dentro" e il "fuori" e che testimonia la volontà della popolazione detenuta di essere riconosciuta parte integrante della società, di essere partecipe dei drammi del nostro tempo, di condividere con l'esterno una situazione di afflizione morale che può divenire riscatto, espiazione, nell'ottica di un reinserimento costruttivo nella società.