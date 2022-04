Motori: a Monza Matteo Greco conquista la prima vittoria al volante della Honda NSX GT3 Evo 22

Esordio più che positivo per Matteo Greco al volante della Honda NSX GT3 Evo 22 #99 gestita da Nova Race. Il giovane pilota di Alba ha conquistato a Monza una vittoria in categoria Pro-AM nel primo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2022.

Dopo le ottime esperienze in GT3 delle ultime due stagioni, Matteo Greco è sceso in pista all’Autodromo Nazionale per la prima volta al volante della vettura giapponese e in equipaggio con Francesco Guerra (ITA). Una produttiva sessione di test e un affinamento del set-up durante le prove libere hanno consentito a Greco di staccare il sesto tempo assoluto in Q1, conquistando la pole position Pro-Am per gara uno.

Scattato dalla terza fila, Greco ha saputo gestire con esperienza i primi giri in bagarre nel corso dei quali la visibilità, a causa della nuvola d’acqua alzata dalle vetture che lo precedevano, era quasi nulla specie sui lunghi rettilinei. Dopo aver guadagnato una posizione, il pilota albese ha ingaggiato un emozionante duello con Daniele Di Amato (ITA) perdurato sino all’apertura della finestra per il pit-stop. Nella seconda parte di gara, Guerra ha mantenuto un buon ritmo ed ha chiuso al sesto assoluto, concretizzando la vittoria in Pro-Am in una gara tutt'altro che scontata e condizionata dalla pioggia.

Meno fortunata gara due: all'undicesimo giro Guerra è finito in testacoda alla Roggia ed è poi stato centrato dalla Honda NSX GT3 Evo 22 di Magnoni. Un episodio che ha costretto l’equipaggio #99 al ritiro qualche minuto prima che Greco potesse prendere il volante.

Matteo Greco: “Dispiace per l’epilogo di gara due, ma sono contento che Francesco sia uscito illeso dall'incidente. Relativamente al weekend le sensazioni al volante della Honda NSX GT3 Evo 22 sono state molto positive considerando il fatto che in gara uno abbiamo trovato condizioni completamente diverse da quelle dei test. La vettura mi ha restituito un grande feeling e sono sicuro che potrò sfruttarne via via tutto il potenziale. Sono felice per la vittoria Pro-Am, un ottimo inizio di stagione”.