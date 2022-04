Racconigi Cycling Team: Irene Cagnazzo in top ten alla “Giornata Nazionale Rosa - Gran Premio Città di Corridonia”

La prima trasferta in terra marchigiana della stagione agonistica 2022 si è chiusa con un piazzamento in 'top ten' per il Racconigi Cycling Team.

Le atlete di patron Silvio Traversa sono state protagoniste della “Giornata Nazionale Rosa - Gran Premio Città di Corridonia”, manifestazione curata dalla regia organizzativa della Società Ciclistica Club Corridonia A.S.D. e riservata alla categoria donne junior.

Le 107 atlete che si sono schierate ai nastri di partenza si sono date battaglia sulla distanza di 85,500 chilometri, con una prima parte quasi totalmente pianeggiante, ma con un finale in salita verso il centro della città in provincia di Macerata. A tenere alto l'onore della formazione guidata dal team manager Claudio Vassallo ci ha pensato Irene Cagnazzo, che in questa prima parte di stagione ha già conquistato un decimo posto al "Trofeo Città di Gossolengo - Trofeo Alfredo Biondi - Memorial Rino Andrina", competizione corsa sulle strade emiliane di Gossolengo, in provincia di Piacenza.

La cuneese di Bra, all'esordio tra le junior dopo le ottime cose fatte vedere nelle categorie giovanili, è finita al nono posto, nel drappello che si è giocato allo sprint la sesta piazza, a soli 14 secondi di ritardo dalle cinque fuggitive di giornata.

ORDINE D'ARRIVO “GIORNATA NAZIONALE ROSA - GRAN PREMIO CITTA' DI CORRIDONIA” A CORRIDONIA (MC):

1) Ciabocco Eleonora (Ciclismo Insieme - Team Di Federico) Km 85,500 in 2h04'00” alla media di 41,371 Km/h

2) Pellegrini Francesca (Valcar - Travel & Service)

3) Reghini Chiara (Team Wilier - Chiara Pierobon)

4) Segato Gaia (Breganze - Millenium)

5) Valtulini Elisa (CC Canturino 1902 ASD)

6) Miotto Giulia (Breganze - Millenium) a 14”

7) Trussardo Valentina (Ciclismo Insieme - Team Di Federico)

8) Papo Alice (Acca Due O Women's Team)

9) Cagnazzo Irene (Racconigi Cycling Team)

10) Raimondi Giulia (Team Wilier - Chiara Pierobon)