Volley maschile A2 - Cuneo vola in semifinale, Cefaratti: "Fondamentale chiudere la serie in due partite, ora testa a Santa Croce"

Al termine di una nuova battaglia, al cospetto di un avversario mai domo, la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo ha conquistato anche Gara 2 dei quarti contro l' HRK Motta di Livenza aggiudicandosi l'accesso alla semifinale.

Partita tirata, così come Gara 1, chiusa al tie-break: Cuneo si prepara ad affrontare Santa Croce (prima partita domenica 1°maggio in trasferta, con fischio d'inizio alle ore 18).

L'analisi post match dell’assistente tecnico Mirko Cefaratti: "E’ stata una partita dura, anche se eravamo avanti noi, loro ci hanno sempre creduto mettendoci in difficoltà con la loro battuta. Siamo stati bravi a rimanere sul pezzo e poi al tie-break siamo partiti molto bene. E’ stato fondamentale chiudere la serie in due partite, questo ci permette di preparare bene in settimana gara 1 contro Santa Croce".