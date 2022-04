Cuore in mente, a Cherasco grande partecipazione alla “camminata al giardino del cuore”

Sabato 23 aprile organizzata dal Comune di Cherasco, da Cherasco Cultura con la collaborazione di Cuore in Mente si è svolta la Camminata al Giardino del Cuore non competitiva di 6 kilometri per le vie ed i dintorni di questa città che ha vissuto una grande storia.

Alla partenza oltre alla misurazione della pressione e della glicemia, ai benefici della camminata illustrati da un istruttore di feet walking si è tenuta una dimostrazione, da parte di istruttori Cuore in Mente. di manovre di primo soccorso BLS-D con l'impiego di defibrillatore in caso di arresto cardiaco improvviso. Alla dimostrazione numerosi sono stati i presenti che hanno voluto esercitarsi sui manichini con compressioni toraciche, con utilizzo del Defibrillatore per procedere alla scarica elettrica dopo l’applicazione delle piastre sul torace del manichino.

“È stata per la nostra associazione – commenta Domenico Filippi presidente di Cuore in Mente - una bella vetrina per farci conoscere al di fuori dei nostri territori tradizionali e per questo oltre a ringraziare il Comune di Cherasco, Cherasco Cultura per averci ospitati un grande grazie ai nostri istruttori BLS-D, dottor Michele De Benedictis alle infermiere Sara Bossa e Cecilia Binello ed alla collaborazione per l’evento alle dottoresse Gisella Amoroso e Sarah Dogliani”.



Il prossimo appuntamento per chi è amante del camminare al 15 di maggio per la camminata medico-sportiva “Cuore e Natura” sulle rive del Maira nel Sentiero Tortone, dove oltre il lato sportivo esperti in Botanica e Carabinieri Forestali illustreranno nozioni sulla flora presente sul percorso, sulle normative ambientali mentre Medici Specialisti Cardiologi e Neurologi tratteranno argomenti di prevenzione, formazione ed informazione in materia neuro-cardiovascolare.