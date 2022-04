Ad Alba positivi in lieve calo. Stabili i ricoveri a Verduno

Sono pressoché invariati i numeri della pandemia sul territorio albese. A testimoniarlo l’aggiornamento settimanale inviato dal Comune langarolo, che, basandosi sui dati della piattaforma regionale, conta in 237 i residenti attualmente positivi, contro i 248 della scorsa settimana.



Un lieve calo al quale si affianca il dato dei ricoverati all’ospedale di Verduno. Numero che attualmente riferisce di 32 pazienti, uno dei quali grave, contro i 31 pazienti di sette giorni fa, quando nessun paziente risultava in terapia intensiva.



Al contempo la campagna vaccinale in corso nella capitale delle Langhe fa contare 25.950 persone vaccinate con almeno una dose (+5 negli ultimi sette giorni), 24.478 con due dosi (+261), 20.338 con tre dosi (anche qui +261) e 405 con quattro dosi.