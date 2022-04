Addetto alla biglietteria ferroviaria di Cuneo rifiuta i centesimi: "Da funzionario pubblico devo accettare il pagamento"

"Un viaggiatore che mi compra il biglietto con tutte monetine? Io sarei tentato di mandarlo a quel paese. Ma se sono un funzionario pubblico devo accettare il pagamento".

Con l'ironia che lo caratterizza, Beppe Ghisolfi - banchiere, consigliere Istituto Mondiale delle Casse di Risparmio e scrittore - commenta così la notizia di un viaggiatore che si è visto rifiutare alcuni centesimi per il pagamento di un biglietto da parte dell'addetto alla biglietteria della stazione ferroviaria di Cuneo.

"Ho letto questa notizia - (leggi qui)- con un po’ di incredulità insieme ad un’altra che riguardava il capotreno "Mister multe". Ma andiamo per ordine.

Cominciamo dalla prima. Onestamente non mi sento di condannare "in toto“ la cassiera della biglietteria alla stazione di Cuneo.

Per quanto riguarda il controllore che ha fatto migliaia di multe ai viaggiatori io lo avrei premiato! Invece è stato licenziato e poi reintegrato. Probabilmente insieme a tanto zelo aveva commesso qualche irregolarità.

Ma in questo mondo, dove in genere l’impegno è scarso, non andava sicuramente punito".