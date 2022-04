All'Iris di Dronero l'orazione del neo presidente Anpi Paolo Allemano per il giorno della Liberazione

In occasione della Festa della Liberazione, a Dronero ieri, lunedì 25 aprile, al teatro Iris è avvenuta l'Orazione ufficiale del dottor Paolo Allemano, neo presidente provinciale dell’Anpi.

Dopo la deposizione delle corone d'alloro presso i vari monumenti della città e la Santa Messa in memoria di tutti i Caduti della Guerra di Liberazione, l'importante appuntamento in teatro ha avuto inizio con le note di 'Quel giorno d'aprile' di Francesco Guccini. A cantare la giovanissima e talentuosa Adele Gertosio, accompagnata alla tastiera dal papà, Pinuccio Gertosio, e alla chitarra dal prof. Alberto Savatteri.

I saluti poi da parte di Alessandro Mandrile, presidente Anpi - sezione Dronero e Valle Maira. Da parte sua una grande emozione, per poter tornare a radunarsi dopo due anni di pandemia. Il significato profondo del valore della vita umana e, con rammarico, il pensiero alla guerra in corso in Ucraina, a tutte le guerre. Una ferita nell'animo che, nella memoria e guardando alle attuali tristi vicende, è apparsa ancora più profonda.

"Viva la Libertà! Viva la Democrazia! Viva la Pace!". Sul palco il sindaco di Dronero Mauro Astesano ha voluto scandire l'importanza di quei valori fondamentali, del vivere rispettoso. Al suo fianco sul palco Nicholas Arnaudo, sindaco del Consiglio Intercomunale dei Ragazzi, un progetto nato grazie alla collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Dronero. Presente in sala la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola.

Coinvolgere i più giovani, dar loro nozioni, strumenti per sentirsi ed essere parte attiva di un divenire da costruire: preziosa diviene la memoria, determinante sia per il sapere che per il saper essere. Così, disegnata su un foglio e tenuta tra le mani la bandiera dell'Italia, da parte dei bambini e ragazzi delle scuole droneresi letture e canti partigiani. A dirigerli il prof. Stefano Milanesio e ad accompagnarli alla tastiera il prof. Giovanni Armando.

"Serve davvero ricordare la Liberazione?" ha domandato il dott. Paolo Allemano, neo presidente provinciale dell’Anpi Un'orazione sul doveroso celebrare questa ricorrenza, su una memoria di cui non si può fare a meno. Ecco alcune delle sue parole:

"La Liberazione ha lasciato segni profondi, insegnando la pericolosità del pensiero binario, scevro da dubbi e accurate riflessioni. Essa ha insegnato quanto sia importante prendere consapevolezza della responsabilità che ognuno di noi ha verso se stesso e verso gli altri. La Liberazione è per i giovani speranza nell'utopia, che non significa quello che non può essere fatto, ma quello che non è stato ancora fatto. Quello che può, con tenacia e profondo desiderio di cambiamento, essere fatto".

L'auspicare, da parte di Allemano, che non venga perduto il rispetto per ogni persona, che non si dimentichi che l'Italia ripudia la guerra e che al più presto tutte le guerre possano cessare.

Molta la partecipazione, sentiti gli applausi da parte delle persone che al termine dell'evento hanno potuto anche acquistare due libri importanti: 'Un Garibaldino racconta' di Nini Acchiardi e 'I ribelli della Valle Maira' di Carlo Giordano.