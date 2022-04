"Dall'amministrazione mancato confronto e prospettiva: la Casa del Quartiere merita di essere difesa"

"Crediamo sia venuto a mancare il confronto, anche nei confronti del comitato di quartiere. Ed è un peccato, perché come Casa del Quartiere abbiamo sempre lavorato per il bene della città intera".

A una settimana circa dalla comunicazione - data in commissione consiliare dall'assessore Franca Giordano - del prolungamento del bando PNRR per l'edilizia scolastica, i vertici della Casa del Quartiere Donatello di Cuneo tornano sul progetto che li vede, loro malgrado, protagonisti.

L'amministrazione comunale ha infatti candidato alla prima 'versione' del bando il progetto di nuova scuola dell'infanzia per il quartiere Donatello. Progetto necessario per le condizioni in cui versa la struttura attuale, ma inevitabilmente finirà per sfrattare le attività laboratoriali della Casa del Quartiere che da anni si svolgono nel salone e nelle due stanze interrate.

La prospettiva è piaciuta poco sin da subito al presidente Alberto Ubezio, presente nella commissione in cui sono stati annunciati i progetti, che ha chiesto a gran voce all'amministrazione di lavorare insieme per identificare una soluzione alternativa che non privi la Casa del Quartiere di spazi così utili. L'unica ipotesi attualmente avanzata riguarda alcuni campi da bocce attualmente in disuso, e la possibilità di utilizzare container modulabili.

"Sono anni che richiediamo interventi per la riqualificazione della scuola dell'infanzia, non vogliamo certo metterci di traverso - chiarisce Danilo Costamagna, direttore della Casa e presidente della cooperativa Momo - . Ma ci preoccupa la mancanza di visione complessiva: si tratta di un progetto che, per quanto auspicabile e necessario, va a limitare la nostra azione di promozione del territorio e delle relazioni di prossimità".

"Non serve agire a compartimenti stagni - conclude Costamagna - . La Casa del Quartiere viene sempre indicata come realtà quartierale valida e 'da esportare', ma le azioni concrete dell'amministrazione sembrano un po' cozzare con questa ottica. Ecco perché abbiamo chiesto che si provi a capire come sopperire all'inevitabile mancanza".