Castiglione Tinella, Fidas per l’Ucraina attraverso le opere di Morales

Il Gruppo Fidas Adsp di Castiglione Tinella insieme a quello di Neive-Neviglie-Barbaresco e con il patrocinio di tutti i Comuni del territorio dell’ex Sei in Langa insieme anche a Trezzo Tinella, annunciano l’avvio del progetto “L’Arte di Morales per l’Ucraina - Fidas e Sei in Langa per i profughi”, un’iniziativa benefica che intende abbracciare ancora una volta il popolo dell’Ucraina nella loro sofferenza, rivolgendosi stavolta in particolare ai profughi arrivati sulla terra di Langa negli ultimi mesi. Un’azione che ha un’anima artistica, nata da un’idea del pittore di fama internazionale Ernesto Morales che ha un forte legame con questa parte di territorio.

La conferenza stampa che presenterà il progetto è prevista nella antica chiesa di Sant’Andrea a Castiglione Tinella venerdì 29 aprile alle ore 17, alla presenza dei vertici e dei rappresentanti della Fidas e delle istituzioni della sanità, delle autorità e degli amministratori, dei giornalisti e di tutti coloro che vorranno intervenire.