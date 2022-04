Patrizia Rossi di ProNatura lascia il progetto Urbact di Cuneo: "Tentativo di 'green washing'"

Il tavolo di lavoro del progetto Urbact - riunito a partire dallo scorso anno e che prevede l'introduzione di Cuneo in una rete nazionale ed europea di città sostenibli, allo scopo di creare iniziative ed eventi incentrati sui concetti di sostenibilità - "perde un pezzo", nello specifico Patrizia Rossi, dirigente di ProNatura Cuneo.

"Mi è parso subito un ottimo progetto, sostenuto con convinzione dall'Assessora di riferimento, Cristina Clerico, e gestito con competenza e professionalità dallo staff di progetto - ha detto Rossi, in una lettera di spiegazioni ufficiale - . Anche i rappresentanti delle altre organizzazioni partner, per lo più giovani, mi parevano volenterosi, seri e motivati".

"Fin dall'inizio avevo (con altri) fatto notare che nel progetto erano stati coinvolti soprattutto soggetti già potenzialmente sensibilizzati e comunque di nicchia, essendo piccole associazioni proponenti attività per natura poco impattanti se non già di per sé sostenibili - prosegue la lettera - . Sarebbe stato più opportuno coinvolgere soprattutto quei soggetti, magari poco sensibilizzati, che gestiscono i mega eventi molto più impattanti. Ad esempio, proprio in quei giorni si stava programmando l'Illuminatale". "All'epoca mi era stato risposto che ci voleva tempo, che bisognava procedere gradualmente e che in futuro se ne sarebbe tenuto conto, che la Giunta avrebbe fatto propri i principi di URBACT, che avrebbe finanziato solo eventi sostenibili in linea con gli stessi. Abbiamo dunque digerito l'Illuminatale (d'altronde le luminarie a Natale ci sono sempre state, niente di nuovo), confidando che questo ci avrebbe risparmiato finalmente la versione estiva".

Le ragioni dell'abbandono di Rossi riguardano specifici elementi di contrasto rispetto al senso fondante e concreto del tavolo di lavoro, e le reali intenzioni dell'amministrazione. Il tavolo di lavoro ha infatti portato alla stesura di un manifesto, di cui Rossi si dice particolarmente soddisfatta, sottoscritto da tutti i partecipanti. Ma tra i sottoscrittori non c'è l'ombra dell'amministrazione comunale: "Impegno a senso unico, tipo 'armiamoci e partite?'".

Il punto di più forte contrasto, per la dirigente di ProNatura, è stato però lo scoprire che nei mesi estivi dell'anno in corso il comitato organizzatore di Illuminata ha in programma di riproporre il discusso evento. La forma ridotta e legata sostanzialmente solo alla processione della Madonna del Carmine che dovrebbe assumere l'iniziativa - come più volte ricordato e chiarito dal comitato stesso - , purtroppo, non sembra soddisfacente: "Da un lato si aderisce a Milluminodimeno e al progetto URBACT, dall'altra si ripropone una manifestazione che è quanto di meno sostenibile esista e tanto più fuori luogo nel momento attuale, in cui si chiedono ai cittadini sacrifici per ridurre il consumo energetico per contrastare il riscaldamento globale, ancor più oggi per la penuria di risorse energetiche dovuta al dramma della guerra in Ucraina. E per di più d'estate, quando si introduce l'ora legale per risparmiare energia!" sottolinea Rossi, indicando come ancora inevase le domande che il coordinamento delle associazioni ambientaliste ha proposto all'amministrazione comunale lo scorso 6 aprile.

"Spiace dirlo, ma in un contesto simile il pur ottimo progetto URBACT diventa sospetto di green washing, o quantomeno di incoerenza e di presa in giro per le persone che tanto si sono impegnate e si stanno impegnando nel portarlo avanti" conclude Rossi.