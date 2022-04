Pian Munè di Paesana guarda alle famiglie: pronti 22 laboratori gratuiti

Pian Munè, la piccola località turistica della Valle Po di Paesana, svolge da sempre un importante lavoro di avvicinamento alle famiglie, offrendo servizi e attività rivolte a tutti e proponendo promozioni e offerte che permettano la partecipazione di tutti.

“I bambini sono il nostro futuro, le nostre attività sono positive ed educative, per cui non devono porre limitazioni, almeno economiche, alla partecipazione. Pian Munè appartiene prima di tutto alla nostra comunità. Per questo il Progetto che si è andato a delineare per la bella stagione è davvero incredibile!” dicono ad una voce Marta e Valter, i due gestori della stazione.

22 domeniche (da maggio a settembre) per 22 laboratori didattici gratuiti: esperienze speciali per trascorrere il tempo libero in montagna con la famiglia e offrire opportunità di socializzazione tra grandi e piccini.

Un’offerta che si unisce alle già libere attività presenti nella località: dal Bosco Didattico “La Trebulina” al Parco giochi, fino agli itinerari trekking per piccoli escursionisti.

Ad unirsi ai laboratori e di pari passo a loro arriva il Manuale dell’esploratore che verrà presentato nelle prossime settimane!

Intanto, Marta e Valter vi aspettano con i primi appuntamenti di maggio.

Il 1 maggio: “Costruiamo insieme gli aquiloni” alle ore 14 al parco giochi del Rifugio Pian Munè.L'8 maggio: “Ripuliamo i sentieri e ci divertiamo con il riciclo creativo”. Appuntamento alle ore 10 al rifugio per la partenza di questa camminata educativa. Dopo pranzo, largo alla fantasia con il riciclo.

…non vi sveliamo altro, visitate Pian Munè per scoprire i prossimi appuntamenti!

E se volete iscrivervi ai laboratori scrivete un messaggio su whatsapp al numero 328 6925406.