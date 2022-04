"Rimedi naturali per le problematiche femminili" in un webinar promosso dal Comizio Agrario di Mondovì

Le piante medicinali e aromatiche hanno, fin dall’antichità, sempre svolto un ruolo di primaria importanza nelle medicine tradizionali e nell’alimentazione di tutti i popoli.

Si pensi che nelle culture mediterranee le più antiche informazioni sull’uso di piante come farmaci sono legati agli Egizi, e in Grecia con Ippocrate (V sec. A. C.) prende forma l’arte del guarire.

Il termine piante officinali fa riferimento all’“officina o opificina”, con il significato di “laboratorio”, luogo dove le piante venivano sottoposte a varie lavorazioni in modo da renderle utilizzabili per scopi diversi. Con questa dizione in pratica si intende un insieme di specie vegetali molto eterogeneo, che comprende, in base alle principali destinazioni d’uso, le piante medicinali, aromatiche e da profumo. Le piante officinali sono una risorsa importante di prodotti naturali per il benessere dell’uomo e degli animali, in mondo da sostituire, per quanto possibile, i prodotti di origine naturale a quelli ottenuti chimicamente.

Dopo il seminario “Rimedi naturali per le problematiche primaverili” (https://www.youtube.com/watch?v=5iqdNHcWmyo&t=1418sm), il Comizio Agrario, in collaborazione con la dott.ssa Marzia Milano, organizza lunedì 2 maggio 2022 alle ore 17,30 un seminario online gratuito intitolato “Rimedi naturali per le problematiche femminili”. Scrive la dott.ssa Marzia Milano: «Essere Donna vuol dire “dare la vita”, vuol dire essere forti nonostante le sofferenze, quelle fisiche, quelle dovute agli sbalzi ormonali che dal menarca in poi segneranno l'intera vita. Fortunatamente la natura offre moltissimi rimedi per coadiuvare le tipiche problematiche femminili quali gambe gonfie, cellulite, sintomi vari legati al ciclo mestruale e alla menopausa».

L’evento gratuito è trasmesso online, su piattaforma Zoom.

Il link per partecipare verrà inviato a chi si registrerà.

Per info e iscrizione:

Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).