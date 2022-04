Vinum: ad Alba si brinda a un primo weekend positivo con buona affluenza di pubblico

Vinum 2022: un primo weekend positivo con buona affluenza di pubblico, un tempo clemente e tanta voglia di stare insieme nelle vie di una città tornata finalmente a vivere nel nome del vino e del buon cibo.

Rivedere Alba animata dai turisti e dai winelover, sentire la musica che invade le vie, rivedere finalmente sorrisi nelle piazze fa rima con un primo fine settimana di manifestazione che si è svolto in modo regolare, all’insegna della socialità e delle eccellenze proposte nelle diverse piazze cittadine, senza dimenticare i paesi limitrofi e le cantine, dove, tra appuntamenti a tavola, degustazioni e visite, le Langhe sono state protagoniste, e questa volta dal vivo.

Emanuele Bolla, assessore al turismo di Alba, commenta così il weekend appena concluso: «Siamo soddisfatti nel vedere la città dipingersi di normalità. Le piazze si sono animate in modo ordinato, e il buon pubblico presente è stato agevolato dalle modalità di sicurezza che tutti hanno rispettato. Socialità e divertimento sono state la base di questo primo weekend, e devono essere alla base anche per i prossimi due fine settimana.



Il feedback da parte dei borghi e degli espositori è stato positivo. Ringrazio i vari borghi per avere messo nel piatto uno street food di qualità e per aver dimostrato grande organizzazione, ed i produttori per i loro vini di eccellenza. Cibo e vino sono stati protagonisti non solo in città, ma anche negli eventi fuori Alba. Ad esempio il “picnic in vigna” ha raccolto ben 120 partecipanti per una giornata creativa nella vigna urbana, che è risultata una piacevole scoperta anche per gli albesi. Ora attendiamo i prossimi weekend per un quadro completo dove le prime pennellate sono state molto interessanti».

Liliana Allena, presidente dell’Ente Fiera, promuove la buona partenza di Vinum in questo modo: «Quando alla base di ciò che si fa c’è il cuore, i risultati si raggiungono. E la partenza o meglio la ripartenza di Vinum in questo primo weekend lo conferma. Il bilancio è sicuramente positivo dopo due anni di paziente attesa. Ho provato emozione nel vedere Alba animata da un pubblico attento, giovane, voglioso di conoscere sempre meglio i prodotti del territorio e di scoprire chi c’è dietro alla loro valorizzazione.

Il vivere la città con un calice in mano è stato bello per il pubblico accorso in questo primo fine settimana dove, tra degustazioni sul posto e prenotate online, sia già giunti a 57 mila richieste di assaggio. Un numero destinato a crescere, alla cui base c’è il lavoro di tutti.

Il feedback degli addetti ai lavori è di grande fiducia: le piazze erano piene, gli eventi fuori città sono soldout, tra le cene a Roddi e gli appuntamenti nelle cantine, e l’interesse per l’incrocio di sapori tra vino, grappe, formaggi, vermouth è un successo. Ci attendono altri due ricchi weekend che vedranno protagonisti anche il folklore dei borghi e il design, grazie a Gufram. Non resta che venire ad Alba ed alzare i calici per brindare a Vinum».