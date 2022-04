Cuneo, durante i funerali della madre gli svaligiano casa e pizzeria

Dolore che si aggiunge a dolore: così la famiglia di Ida Amatruda - 77enne "regina della pizza" cuneese scomparsa sabato all'ospedale Santa Croce di Cuneo - definisce il furto subito in concomitanza con le esequie della donna.

Il funerale si è tenuto questa mattina alle 10 nella parrocchia di Madonna dell'Olmo. Contestualmente, ignoti si sono intrufolati nella pizzeria "Grotta Azzurra" passando dai garage e forzando una porta. Successivamente, salendo sino all'abitazione soprastante: sono stati trafugati liquori, oro, preziosi e la fede nuziale della signora Ida.

"E' successo anche questo, proprio per completare un weekend davvero orribile. Rientrati dal cimitero abbiamo scoperto la casa a soqquadro - ci raccontano i familiari : hanno preso gli ultimi ricordi di Ida, a cui teneva in modo particolare".

Subito intervenuta la Polizia per i rilievi. Domani in giornata la denuncia ufficiale in Questura.