Inproma di Ceresole d’Alba: Legambiente Braidese chiede risarcimento danni

Nuova udienza al Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Mario Riva, uno degli amministratori delegati di Inproma, azienda di Ceresole d’Alba che opera nel recupero di carcasse animali, imputato insieme a Luca Riva in un procedimento penale relativo a violazioni, rilevate durante un controllo dell’Arpa avvenuto a fine 2017, sulla mancata osservazione di quanto previsto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dei rifiuti e il recupero energetico del grasso.



Mentre Luca Riva aveva optato per l’estinzione del reato tramite oblazione, pagando circa 21mila euro, per Mario Riva si è aperto il dibattimento, che ha visto il pubblico ministero chiedere, per “gravi responsabilità”, una ammenda di 9mila euro.



Il legale di Mario Riva, pur non contestando i reati oggetto di imputazione, ha comunque chiesto l’assoluzione del proprio cliente per non aver commesso il fatto. Ha poi preso parola l’avvocato di parte civile Claudia Cristofori, del foro di Asti, legale di Legambiente Braidese, che nel ripercorrere la corposa memoria presentata al giudice, ha illustrato la decennale attività di studio, monitoraggio e ricerca di tecnici, soci e volontari, messi in campo nell’ultimo decennio dall’associazione ambientalista, chiedendo – come fa sapere in una nota – risarcimento del danno "per la lesione del diritto alla personalità e al perseguimento dello scopo sociale di salvaguardia dell’ambiente".



Il giudice, dottor Elio Sparracino, ha poi rinviato l’udienza al prossimo 21 luglio.

Il prossimo 5 maggio, sempre presso il Tribunale di Asti, si terrà invece il secondo procedimento a carico degli stessi amministratori di Inproma per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi costituiti da batterie al piombo.