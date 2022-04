Scontri tra auto e moto ai piedi di Neive e sulla tangenziale di Alba

Sarebbero serie le condizioni del motociclista coinvolto in un incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi, martedì 26 aprile, ai piedi di Neive, lungo via Tanaro (provinciale 3), all’altezza della cantina Francone Vini, in un tratto di strada già più volte teatro di incidenti anche gravi.



Qui, per ragioni in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale Stazione, una moto sarebbe andata violentemente a sbattere contro un Suv Toyota proveniente dalla corsia opposta.



L’uomo alla guida del primo veicolo è stato soccorso dai sanitari dell’emergenza 118, che in ragione dei traumi subiti ne hanno disposto il trasferimento in ospedale. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Alba.



Mezzi del 118 e Vigili del Fuoco sono poi intervenuti anche per un secondo sinistro, verificatosi sulla sulla tangenziale di Alba, nella zona di Cantina Roddi. Anche in questo caso il sinistro ha visto avere la peggio un motociclista, che a bordo di uno scooter è andato a scontrarsi contro un’automobile. In questo il malcapitato se la sarebbe cavata con ferite di lieve entità.