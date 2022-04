Affittare casa: attenzione al reale valore dell'immobile

Mettere casa in affitto permette di farne una fonte di reddito.

Si può trattare di una casa che non servirà per un certo periodo, di una seconda casa mai sfruttata o, ancora, di una stanza. In tutti i casi, investire nel mattone rappresenta sempre una buona opportunità per godere di una rendita passiva aggiuntiva.

Oggi come tanti anni fa chi persegue questa forma di investimento lo fa soprattutto perché è la più immune da speculazioni e oscillazioni finanziarie. Tuttavia, non è un iter da affrontare a cuor leggero e, anzi, è bene avvalersi del supporto di professionisti.

Sfruttare al massimo le potenzialità di un immobile, soprattutto se non si ha esperienza in tal senso, non è sempre facile. Va considerato però che possederne uno e non metterlo a frutto significa avere un onere economico fisso non da poco, legato anche all’incremento delle tasse sugli immobili verificatosi negli ultimi anni. Basti pensare che una seconda casa sfitta situata nello stesso comune della prima casa, così come quella data in comodato d’uso a parenti, è tassata ai fini Irpef del 50% in più.

Chi sta pensando di affittare casa, deve valutare bene che tipo di contratto di locazione usare. Esistono infatti più tipologie: contratto di locazione a uso transitorio, contratto di locazione a studenti universitari, contratto di locazione a canone libero o concordato, contratto di locazione turistica. La forma di contratto più redditizia per un immobile dipende soprattutto dalla sua ubicazione e dal suo stato di manutenzione.

Scegliendo di affittare casa su Zappyrent, si possono di fatto bypassare tutta una serie di incombenze che potrebbero sottrarre tempo prezioso. Zappyrent è l’agenzia immobiliare online a zero commissioni che permette ai proprietari di mettere l’immobile in affitto, semplicemente pubblicando un annuncio, che contempla i dettagli della casa, le informazioni utili sulla zona e le foto. Si può inoltre dare la possibilità di visitare la casa: questo aumenta le probabilità di prenotazione di una proprietà. Sarà il team di Zappyrent a presentare al locatore gli interessati, a gestire le offerte ricevute e a farsi garante dei pagamenti mensili, grazie alla speciale formula Protezione Zappyrent.

La promozione è una parte fondamentale nel processo di fitto di un immobile.

Una casa, per quanto bella e funzionale, può arrivare ai potenziali acquirenti come poco appetibile. Un servizio fotografico mirato, una manutenzione costante, la giusta illuminazione sono soltanto alcuni dei fattori che possono fare la differenza. Lo si capisce ancora di più quando bisogna decidere il canone di locazione.

Un prezzo adeguato deve tenere conto del valore dell’immobile: per una casa in condizioni non ottimali e molto distante dai principali servizi di certo non si può chiedere la stessa cifra di una casa curata e in una zona centralissima. Per evitare di incorrere in errori di valutazione sarebbe bene fare riferimento alla banca dati della quotazioni immobiliari, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.