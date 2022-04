Venerdì 6 maggio incontro workshop sul PNRR a Santa Vittoria d’Alba

Le Associazioni Insieme ed AISPA, ancora una volta in sinergia, propongono un incontro su “Le fonti di finanziamento dei programmi pubblici privati 2021-2027 e aggiornamento sul PNRR” venerdì 6 maggio alle ore 17:30 presso il Castello di Santa Vittoria d’Alba, rivolto agli amministratori locali, dipendenti pubblici e ai privati cittadini interessati.

Nomi di spicco tra i relatori che interverranno: il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il Presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna, e Roberto Daneo, founding partner ‘We Plan Srl’ e già funzionario della Commissione Europea. Ci sarà inoltre anche un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

“E’ un tema estremamente attuale ed importante - afferma Marcello Cavallo -. I nostri ospiti sono attori in prima linea sull’argomento, per questo potranno essere sicuramente pragmatici e puntuali, per fornire informazioni utili e pratiche sui programmi del PNRR e le modalità per accedervi”.

Continua Lucio Riba, Presidente di AISPA: “Auspichiamo una larga partecipazione di pubblico per il forte interesse della materia e ricordiamo che non solo amministratori e dipendenti della Pubblica Amministrazione, ma anche i singoli cittadini sono invitati a presenziare. L’ingresso è libero”.