Cuneo si prepara al Raduno nazionale dei Bersaglieri: il 18 maggio la conferenza stampa ufficiale d'inizio evento

Prosegue la definizione sempre più specifica del programma di eventi e appuntamenti legato al 69° Raduno nazionale dei Bersaglieri, che si terrà a Cuneo dal 16 al 22 maggio prossimo.



Secondo quanto riportato sul sito internet dell'evento il 18 maggio si terrà la conferenza stampa ufficiale del raduno, il 19 l'incontro con il professor D'Andrea per la presentazione de "L'Inno Svelato", e il 20 l'arrivo del medagliere nazionale e i concerti nelle piazze di Cuneo in occasione dell'arrivo del "Giro d'Italia". Il 21 maggio ci sarà spazio per la santa messa nel Duomo di Cuneo, per il saggio ginnico e per il gran galà delle Fanfare. Il 22 maggio, infine, il momento clou con la sfilata attraverso via Roma e corso Nizza, e l'ammassamento in corso Giovanni XXIII.