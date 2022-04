Festival dello Studente: torna live "l'unica manifestazione per i giovani di Cuneo sopravvissuta al lockdown"

Torna per la 23esima volta, e lo fa dal vivo, il Festival dello Studente di Cuneo.



La presentazione oggi (martedì 26 aprile) alle 17.30 nel salone d'onore del Comune. Presenti - oltre alla direttrice artistica Luisella Mellino - anche il vicepresidente della Fondazione CRC Enrico Collidà, la vicesindaco Patrizia Manassero, gli assessori Domenico Giraudo, Paola Olivero e Franca Giordano, e il provveditore agli studi Maria Teresa Furci. Oltre, ovviamente, a un'ampia rappresentanza del mondo scolastico, insegnanti e alunni.



L'edizione di quest'anno di uno degli eventi primaverili più attesi dalla comunità, scolastica e non, della provincia si ammanta della gran voglia di tornare a esibirsi in live dopo i due anni di stop pandemico e le altrettante edizioni "a distanza". Un'edizione dedicata a Edo Luciano e Duilio del Prete e che, come ha spiegato Mellino, "vive della magia e dell'energia della competizione sana e formativa, un momento di aggregazione che anche nelle sue versioni meno tradizionali ha rappresentato una boccata d'aria fresca per i nostri giovani".



Giovani che si dimostrano però ancora una volta i più toccati dagli strascichi della lotta al Coronavirus: per la prima volta dalla fondazione del Festival, infatti, l'istituto Bonelli non parteciperà direttamente con una propria rappresentanza ma vedrà alcune delle sue studentesse unite ad altre di scuole diverse esibirsi in alcuni momenti di danza.



Insomma, la domanda è una: quale scuola proverà a intaccare il primato del liceo classico "Pellico", primo nell'albo d'oro del Festival con sette primi posti, cinque secondi posti e tre terzi posti?



"Il Festival è l'unica nostra manifestazione legata ai giovani che sia sopravvissuta al lockdown, quindi ringrazio davvero ragazzi e organizzatori - hanno aggiunto Giraudo, Olivero e Giordano - . E ai giovani dico che la maggior parte degli sbocchi lavorativi futuri vi deriverà dalle passioni: fate tesoro delle esperienze che vi permettono di praticarle e di vincere le vostre paure in maniera sana e gioiosa. Non smettete mai di credere in voi stessi, e trasmettete agli altri compagni la voglia di mettersi in gioco".



Entusiasmo, quello dell'amministrazione comunale, condiviso anche dalla Furci: "Bello vedersi dal vivo. Attendo con gioia ed entusiasmo le serate del Festival, che è 23 anni che coinvolge e a tutti ha dato occasione di esprimere talento, stile e forza di volontà. La scuola ha bisogno di interagire con il territorio, rispetto cui si integra proprio offrendo occasioni per esprimere le competenze insegnate".



Nonostante le difficoltà nel raccogliere adesioni da qualche realtà scolastica del territorio, però, il Festival prosegue. Facendosi forza del fatto che un suo ex vincitore, quest'anno, ha calcato il palco del Festival di Sanremo: Matteo Romano, ovviamente. Che sarà presente alla serata conclusiva per premiare la scuola vincitrice.



"Diamo il benvenuto al ritorno del Festival e indubbiamente la più bella cosa del manifesto è quella parola, 'live' - ha detto Manassero - . Siamo contenti si riparta con grande entusiasmo, e con un'opportunità per i giovani di misurarsi nelle forme dello spettacolo. Un vero invito all'ottimismo che è più che necessario in questo periodo".