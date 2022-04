Musica Elegentia a Mondovì: concerto di Paola Nervi, Antonio Coloccia e Matteo Cicchitti

Sabato 30 aprile alle ore 17 presso la Sala Ghislieri di Mondovì si terrà un particolare concerto eseguito dal consort di musica antica e barocca Musica Elegentia. Il programma previsto è l’esecuzione dei Divertimenti Viennesi per violino, viola e violone, di Georg Cristoph Wagenseil, ultima incisione discografica realizzata dall’ensemble marchigiano per la nota casa discografica Brilliant Classic. L’ensemble per il programma proposto è formato da Paola Nervi al violino, Antonio Coloccia al violoncello e da Matteo Cicchitti con il duplice ruolo di violonista e direttore.

Il complesso, fondato a Lanciano al termine dell’anno 2012, è diretto dal musicista abruzzese Matteo Cicchitti, conoscitore e continuo ricercatore della pratica esecutiva storica. MusicaElegentia Consort ha partecipato a rassegne concertistiche di notevole importanza calcando teatri e sale prestigiose quali la Società Bolognese per la Musica Antica a Bologna, Musica a Marfisa d’Este a Ferrara, Early Music Day 2019, Università “G. d’Annunzio” di Chieti, Musica Antiqua ed. VIII a Vasto, Premio Letterario Internazionale Indipendente “Marguerite Yourcenar 2013” in binomio con il Festival Musicale delle Nazioni, Teatro Marcello di Roma, Teatro Keiros a Roma, offrendo al pubblico concerti monografici con repertorio che abbraccia buona parte della musica sacra e profana dei periodi XVI-XVII-XVIII sec., sia strumentale che vocale. Nell’aprile del 2020 esce il doppio cd dal titolo “Divertimenti Viennesi” con violino, viola e violone riscuotendo ottime recensioni su riviste specializzate quali Klassik Heute, Klassieke Zaken Magazine, Arkiv Music, Music Web International, Il Trillo Parlante, Le Salon Musical, Music Voice, Gothic Network, L’Ape musicale e Non solo Audiofili.

Alle ore 16.00 dello stesso giorno presso la sala Pugnani dell’Academia Montis Regalis il concerto sarà presentato dal direttore del complesso Matteo Cicchitti, presentazione esclusivamente riservata ai soci degli Amici dell’Academia Montis Regalis. Si ricorda inoltre che, per chiunque fosse interessato, il tesseramento per l’associazione è possibile effettuarlo anche il giorno stesso prima della presentazione o prima del concerto.

Il biglietto di ingresso al concerto è di € 10,00 intero ed euro 7,00 ridotto per gli Amici dell’Academia Montis Regalis. E’ possibile acquistare il biglietto direttamente mezz’ora prima del concerto o in prevendita nella sede dell’Academia Montis Regalis di Via Francesco Gallo 3 a Mondovì dal lunedì al venerdì con orario 9.00/12.30 e 14.00/16.00.

L’Academia Montis Regalis, in collaborazione con il Comune di Mondovì e con il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Piemonte, ringrazia per il sostegno la Fondazione CRC, la Fondazione CRT, gli Amici dell’Academia Montis Regalis e la Scuola Comunale di Musica di Mondovì.