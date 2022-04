Azione incontra l'amministrazione comunale di Limone Piemonte

Nella giornata di Sabato 23 Aprile i consiglieri provinciali di Granda in Azione Pietro Danna e Vincenzo Pellegrino hanno incontrato alcuni amministratori del Comune di Limone Piemonte.

Numerosi i temi trattati, a partire dal Colle di Tenda.

Pietro Danna, consigliere provinciale di Granda in Azione dichiara: “Con molto piacere abbiamo incontrato una delegazione dell’amministrazione comunale di Limone con la quale abbiamo avuto modo di approfondire alcuni dei temi più attuali ed importanti non solo per Limone Piemonte ma altresì per tutta la Val Vermenagna, con in primis la questione del Tenda e del collegamento con la Francia. Nell’ambito della funzione di supporto all’area vasta la Provincia può e potrà essere di maggior supporto agli enti locali, ed in questa direzione lavoreremo insieme al collega Pellegrino”.

Il consigliere provinciale Vincenzo Pellegrino (Granda in Azione) dichiara:" Da parte nostra l' impegno sarà massimo, serve istituire un tavolo di monitoraggio delle criticità delle valli Vermenagna, Gesso e Bormida colpite dal ciclone Alex nella giornata del 2 ottobre 2020".

Nicolò Musso, capogruppo di maggioranza Limone Piemonte, aggiunge: "L’incontro avuto, con i consiglieri provinciali Pietro Danna e Vicenzo Pellegrino, per parlare del futuro di Limone e di tutta la vallata è stato molto proficuo. I temi di viabilità e di turismo per l’intero indotto del Cuneese devono diventare argomento di assoluta priorità. Azione sta lavorando proprio in questa direzione per dare risposte certe ai cittadini"

Tra gli amministratori presenti anche gli ex sindaci del paese Angelo Fruttero (già sindaco di Limone 2014-2019) e Franco Pejrone (già sindaco di Limone 1990-1995).