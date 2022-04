Bilancio Regionale, da votare 1.236 emendamenti. Ma i tempi saranno contingentati

È bagarre in Consiglio regionale, impegnato da questa mattina nell'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024. Sono infatti 1.236 gli emendamenti delle minoranze che dovranno essere votati dall'Aula. Un tentativo di ostruzionismo che la maggioranza ha cercato di "contrastare" già dalla convocazione delle sedute: il Consiglio infatti si riunisce no stop questa settimana, dalle 10 di stamattina a sabato orari notturni compresi. Una scelta immediatamente contestata dalle minoranze, che hanno sottolineato come "vengano sfavoriti i gruppi con pochi rappresentanti e anche le donne".

In apertura di seduta, stamattina, la maggioranza ha votato per il contingentamento dei tempi. Significa che l'iter di approvazione del provvedimento sarà regolato come segue: 2 ore e 45 minuti a disposizione dei Gruppi di Minoranza per i loro eventuali interventi. Questo permetterà di ridurre notevolmente i tempi di discussione e i margini delle opposizioni di fare ostruzionismo, ma anche la loro possibilità di far valere le proprie idee e difendere le proprie posizioni.