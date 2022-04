Borgo, Beretta risponde a Monaco: “Un altro che si aggiunge al partito del no, con un comportamento subdolo, incomprensibile e irrazionale”

“Sono rimasto sorpreso e allibito dalle dichiarazioni del consigliere Alessandro Monaco sul progetto del parco fotovoltaico”. A parlare è il sindaco di Borgo San Dalmazzo Gian Paolo Beretta che non approva il passo indetro del suo ex assessore sull'accordo programmatico preliminare con la società Italgen: “In un anno e mezzo Monaco ha seguito tutti i lavori interagendo con le commissioni, la Giunta e l'azienda. Mi stupiscono le sue parole. Proprio lui che voleva prendere come terreno in compensazione al Comune solo il 13%, per lasciare più spazio ai pannelli fotovoltaici (l'accordo prevede invece il 30%, ndr). È sempre stato al corrente di tutto. Ha seguito tutta la contrattazione, dall'inizio alla fine. Ha preso un abbaglio, non c'è altra spiegazione”.

“I gravi danni economici per le casse comunali non ci saranno, anzi abbiamo ottenuto quasi 1 milione di euro di compensazione tra valore di terreno ed erogazione superando abbondantemente il livello massimo stabilito per legge sui titoli compensativi che è fermo al 3%”, aggiunge il primo cittadino.

Beretta conclude con una stoccata alla lista Uniti per Borgo di Roberta Robbione: “Evidentemente Monaco va ad aggiungersi al partito del no, con un comportamento subdolo, incomprensibile e irrazionale. Poteva dire subito che andava con Roberta Robbione. Anzi, visto che hanno formato un altro gruppo da tempo, l'etica e la morale suggerirebbero a Robbione, Imberti e Monaco di dimettersi anche dal ruolo di consiglieri”