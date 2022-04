Festa del 25 aprile a Saluzzo: un arco morale che da 77 anni fa arriva fino ad oggi

Erano in tanti ieri mattina a cantare Bella Ciao, a sfilare in corteo, ad ascoltare gli interventi nei giardini della Rosa Bianca, dopo l’onore al monumento alle vittime dei lager in piazza XX Settembre.

In tanti, autorità, forze dell’ordine, rappresentanze religiose e politiche, cittadini, associazioni con i labari e bandiere “per ribadire l’importanza di questa data, della festa nazionale più bella perché di tutti gli italiani sinceramente democratici – la considerazione del sindaco Mauro Calderoni - Per ricordare la lotta ed il sacrificio di cattolici, socialisti, liberali, comunisti, monarchici, azionisti, anarchici, internati e internati militari, con l’aiuto della popolazione, dei parroci, di parte delle forze dell’ordine e dell’esercito. La Resistenza dell’Italia più bella e coraggiosa”.

In tanti a ripercorrere attraverso i punti nodali degli interventi, i passaggi storici più significativi della Repubblica e a trovare significati lungo un arco morale che dal 25 aprile di 77 anni fa arriva ad oggi e, si attualizza nella tragedia dell' Ucraina e nel panorama attuale.

"Noi come combattiamo oggi il fascismo? La domanda di Giorgio Rossi presidente Anpi Saluzzo e valle Po - oggi più che mai il momento di mobilitarci di stringerci solidali nella difesa della Costituzione, mettendo da parte pretestuosi distinguo. Oggi, nel mondo si stanno vivendo tutte le sofferenze vissute nella Seconda Guerra mondiale- ha sottolineato allargando lo scenario bellico sulle 36 guerre corso, oltre che sul conflitto in Ucraina, in relazione al quale ha ribadito la posizione dell’ Anpi. La condanna a questa aggressione "auspicando il proseguimento delle trattative diplomatiche per arrivare al più presto alla fine dei combattimenti ed a una pace duratura. La pace è un diritto di tutti come tutti gli altri diritti inviolabili, scritti con il sangue nella Costituzione e all’unanimità da uomini liberi accomunati dal desiderio di Libertà e Giustizia.

Questo 25 aprile, per chiedere a chi ci governa di intensificare lo sforzo di pace nei confronti di un popolo aggredito e soffrente, ha concluso rivolto ai cittadini, sollecitando l’impegno ad accogliere i profughi che bussano alle nostre porte.

“Abbiamo il dovere della memoria degli orrori del nazifascimo e di cosa è stata la Resistenza, soprattutto nel nostro territorio – la premessa dell’ onorevole Chiara Gribaudo. La Resistenza è nata nel cuore dell’Europa: le Alpi che sono le nostre valli " ha detto, ricordando le varie forme di Resistenza: la scelta di difendere le persone e nascondere gli ebrei da parte di persone normali o le azioni delle donne, come quella della partigiana Paola Sibille “Ombra”.

"Anche se in Italia si fa fatica ad avere una memoria condivisa" il suo concetto in evidenza con riferimento anche alle polemiche recenti sul mancato conferimento alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre - il 25 aprile è ua festa identitaria dei principi democratici. Un 25 aprile che quest’anno si celebra nel pieno di un conflitto nel cuore dell’Europa, che senza fare paragoni storici impropri e banalizzazioni, porta al concetto di Resistenza “quando un popolo viene invaso, soprattutto per motivi di libertà e dignità non esiste essere neutri ed è certamene un atto di resistenza quello del popolo ucraino, l’affermazione ricordando in merito anche lo strale del presidente Sergio Mattarella “ La pace non è resa” .

E’ un diritto del popolo ucraino combattere e un dovere aiutare a perseguire soluzioni.

La lezione del 25 aprile è provare a riprendere quello spirito unitario che teneva insieme tutti, dai comunisti ai generali, per arrivare ad confronto e, da questo ripartire per una idea diversa di costruzione di un modello europeo di convivenza civile, dando slancio al percorso iniziato sulla carta dai partigiani nel ’43, proseguito nel dopo guerra e, ancora incompiuto, per dare risposte e più consapevolezza all’ Europa anche in funzione delle conseguenze geopolitiche che sono dietro l’angolo: dalle migrazioni in arrivo dai paesi del Nord Africa, in particolare dove ci sono situazioni di olocausto su cui non chiudere gli occhi, come i lager libici.

La lotta alla disuguaglianza è la vera sfida per l’attualizzazione della Costituzione, ha continuato nella conclusione appassionata "Mai come ora c’è il bisogno di sentirci tutti insieme nuovamente parte fondante di quel patto di convivenza civile che proprio nella nostra terre è nato.

"Noi rimaniamo il cuore dell’Europa quel cuore montanaro, antifascista, vivace che vogliamo e che festeggiamo il 25 aprile".

La voce musicale del complesso bandistico città di Saluzzo che ha accompagnato i vari momenti, ha concluso la cerimonia nei giardini della Rosa Bianca

Il cartellone di “Aprile, un mese di Resistenza” prosegue domenica 1 maggio alle 18 all’ Apm. In sala Verdi ci sarà il concerto di «Quintetti per fortepiano e fiati» con repertori di Mozart e Beethoven (ingresso libero. prenotazione consigliata al 0175 47031).

Lunedì 2 maggio nella sala tematica del «Quartiere» alle 21 si svolgerà la consegna del Premio «Bella Ciao» 2022 a Laura Cappon e a Gianluca Costantini per l’opera «Patrick Zaki. Una storia egiziana».

Infine, martedì 3 maggio alle 18, ancora nella sala tematica del «Quartiere», «Promemoria Mauthausen», restituzione dell’esperienza di viaggio effettuata da un gruppo di studenti delle scuole saluzzesi a cura dell’associazione Deina Torino (per info cultura@comune.saluzzo.cn.it ).

Per approfondimenti storici, dal 25 aprile saranno disponibili sul canale YouTube Anpi Saluzzo le lezioni del professor Livio Berardo dedicate a: «Dall'armistizio al primo inverno in montagna» e «Dai rastrellamenti di gennaio all'Assemblea Costituente».