Atletica: grande successo per il Campionato Regionale Giovanile di Staffette di Bra

Grandi numeri e grande entusiasmo per il Campionato Regionale Giovanile di Staffette di Bra di domenica 24 aprile, organizzato dall’Atl. Avis Bra Gas e il supporto di FIDAL Cuneo. Circa 900 complessivamente i partecipanti, appartenenti alle categorie cadetti/e e ragazzi/e che si sono cimentati nelle 4x100, 3x800 (ragazzi/e) e 3x1000 (cadetti/e).

RAGAZZI. Al femminile nella 4x100 netto successo della Safatletica (Fanari, Giaccone, Calzolari, Cinquemani) in 54.12, davanti ad Atl. Settimese (Berruti, Nana Adu, Ferro, Succo), seconda in 56.13; terza piazza per GS Chivassesi (Pogliano, Vozzo, Giuriato, Zandarin) in 56.42. Nella 3x800 il titolo regionale va alla Brancaleone Asti (Boano, Marello, Allara) che si impongono nettamente sulle avversarie in 7:45.05. Secondo posto per Bugella Sport (Copelli, Fantini, Gardini) con 8:24.05, terzo il GSA Valsesia (Madrigrano, Brera, Bori) in 8:25.56.Al maschile nella 4x100 ancora un successo per Safatletica (Ponti, Pucci, Provenzano, Ruffinetto) in 53.89 davanti ad Atl. Ivrea (Alzate, Coppola, Salustri, Antonino), seconda in 54.08, e ad Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo (Marino, Provera, Papaleo, Lequio), terza in 54.50.Nella 3x800 titolo regionale per il terzetto della GAV (Cerdelli, Princisvalli, Cappelli) in 7:31.09. Secondo posto per Atl. Settimese (Carlino, Labriola, Milanesi) in 7:51.57, terza piazza per Atl. Ivrea (Baffoni, Coppola, Salustri) in 7:51.99.

CADETTI. Al femminile, il titolo regionale della 4x100 va alla Bugella Sport (Granero, Pastore, Agostinetto, Brusasca) con 51.63, a due soli centesimi dal quartetto della Safatletica (Okoli, Tonon, Scaravaggi, Dulla), secondo con 51.65; medaglia di bronzo per Atl. Ivrea (Bossino, Falleti, Chiavetta, Tirassa) con 52.06. Nella 3x1000 ad imporsi è Battaglio CUS Torino (Ghione, Rapallo, Operto) con un crono complessivo di 10:14.23; sul podio salgono anche Atl. Pinerolo (Grangetto, Farinetti, Girardi) con 10:32.32, e Safatletica (Tei, Folino, Liut) con 10:37.24.Al maschile nella 4x100 terzo titolo regionale della giornata per Safatletica (Caggia, Ravera, Imbriani, Ramos Catalina) che taglia il traguardo in 46.39. Al secondo posto Team Atl. Mercurio-Novara (Cominetti, Gallini, Ventura, Fragola) in 46.76, terzo posto per Atl.Mondovì-Acqua S.Bernardo (Cillario, Palladino, Cerri, Beccaria) con 47.91. Il titolo regionale della 3x1000 va invece alla Vittorio Alfieri Asti (Ollino, Giordano, Ippolito) in 8:33.70, davanti a Battaglio CUS Torino (Bando, Soncin, Icardi) con 8:54.34 e a Safatletica (Cammarata, Buzzi, Austa) con 8:55.08.