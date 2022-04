Conegliano aspetta in finale la vincente di Novara-Monza

Chi contenderà lo scudetto alla Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano? Sarà ancora una volta l'AGIL Novara, in questa stagione denominata Igor Gorgonzola Novara, o a sorpresa la Vero Volley Monza? La rivale di Paola Egonu e compagne in finale uscirà dalla “bella” della semifinale tra novaresi e monzesi in programma al Pala Igor Gorgonzola mercoledì 27 aprile con inizio alle 20.30.

Conegliano e Novara sono le squadre che hanno dato vita alle ultime tre finali scudetto dal 2017/18 ad oggi, con eccezione per la stagione 2019/20 quando il titolo non fu assegnato a causa dell'arrivo del Covid-19 che costrinse i vertici della Lega Volley alla sospensione del torneo. E oggi, come nelle ultime tre edizioni, è l'Imoco Conegliano ad essere favorita e ad andare a caccia di un poker che sembra essere ampiamente alla portata delle ragazze di coach Daniele Santarelli. Anche secondo William Hill, book esaminato attentamente da Sportytrader, le quattro volte campionesse d'Italia (primo scudetto nella stagione 2014/2015, ndr) sono le grandi favorite per la conquista dell'ennesimo tricolore. E lo confermano anche i playoff che, finora, sono stati poco più che una formalità per le detentrici del titolo: Conegliano è stata carnefice delle squadre toscane in questa postseason e nei quarti di finale ha superato in casa Firenze per 3-1 prima di andare a concludere il lavoro nel capoluogo toscano con un netto 3-0. In semifinale, invece, i risultati si sono invertiti: Conegliano ha disposto di Scandicci tra le mura amiche per 3-0 e poi è andata a vincere sul campo della Savino Del Bene per 3-1 con una prestazione stellare della già citata Paola Egonu, autrice di 36 punti (64% in attacco), di cui 3 ace e 4 muri.

Si diceva della rivale che uscirà da gara-3 tra Igor Gorgonzola Novara e Vero Volley Monza. Anche nel turno precedente Novara aveva sofferto, ma aveva sfruttato al meglio il fattore campo: le ragazze del tecnico Stefano Lavarini avevano vinto 3-0 in casa sia gara-1 sia gara-3 ma il derby di gara-2 con la Bosca San Bernardo Cuneo era andato per 3-1 alla squadra della Provincia Granda. Decisamente più agevole il compito della Vero Volley Monza allenata da Marco Gaspari che dopo il successo per 3-0 all'Arena di Monza nella prima partita contro la Reale Mutua Fenera Chieri, era andata a concedere il bis sul campo nelle collinari in gara-2 con il punteggio di 3-1.

La semifinale era cominciata con una sfida al cardiopalmo in gara-1 a Novara: una partita durata ben 140 minuti e conclusasi solamente al tie-break con lo score conclusivo di 25-22 25-18 29-31 20-25 15-12. Le “zanzare” novaresi non hanno però avuto scampo all'Arena di Monza, la squadra di coach Gaspari si è mostrata compatta e assolutamente determinata a riportare il duello in equilibrio sospinta anche da un palazzetto di casa in delirio che ha registrato il record di presenze (4.090), secondo solo in questa stagione a Roma-Conegliano dell'ottobre scorso quando il totale degli spettatori fu di 4-163: 29-27 25-17 26-24 il punteggio finale che rimanda ogni verdetto alla sfida numero 3 della serie in programma a Novara.