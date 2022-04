Judo Bra: Giada Giardino qualificata alla Coppa Italia A1

Fine settimana intenso per il Judo Braidese, con gli atleti impegnati su due fronti e capaci di ottenere grandi risultati in entrambe le competizioni.

Di rilievo è stata la prestazione di Giada Giardino alla Coppa Italia “A2”, svolta a Ostia (RM) il 23 e 24 aprile, gara nazionale di massima categoria che ha visto fronteggiarsi gli atleti più forti d’Italia. La competizione di livello nazionale è la seconda tappa della Coppa Italia juniores/seniores, dove i primi cinque classificati di ogni categoria vengono convocati nuovamente il prossimo mese per le gara “A1”, ovvero le finali che andranno ad assegnare il titolo d’Italia. Giada Giardino, già qualificata alla fase “A2” per il punteggio nazionale, si è qualificata al 5° posto della gara, non riuscendo a salire sul podio per una mancanza di lucidità iniziale che l’ha bloccata subito al primo incontro. Facendo tutti i recuperi e vincendo tre incontri, l’atleta braidese accede alle finalina per 3°-° posto, perdendo con un atleta piemontese. Nonostante la sua gara sarebbe potuta andare meglio, Giada è riuscita a strappare il pass per la Coppa Italia “A1”, che si terrà il prossimo 12 giugno nuovamente a Ostia, competizione che prevede i “TOP 16” italiani di ogni categoria, ai massimi livelli nazionali. Un ottimo risultato per Giada, unica atleta in tutta la provincia di Cuneo riuscita a qualificarsi alla massima competizione nazionale, facendo risaltare la qualità del judo Braidese.

Buona anche la prestazione di Nikolò Haxhija che, nella categoria numerosa e competitiva dei -66kg, conclude al 9° posto vincendo due incontri su quattro, risultato che però non gli permette di accedere alle finali “A1”. Vincenzo Simonetti si è fermato al primo incontro della stessa categoria di Nikolò, perdendo per inesperienza. Un diverso apprezzamento va fatto anche a Said El Mahyaoui che ha partecipato alla competizione come arbitro Nazionale di prima categoria, carica acquisita a Torino lo scorso mese, dopo più di 10 anni di pratica della qualifica.

Lo stesso giorno della competizione nazionale, l’associazione era impegnata anche a Torino al Trofeo Internazionale “TURIN CUP”, di livello interregionale e con la presenza di altre tre nazioni. Al trofeo piemontese hanno partecipato tre Atleti della associazione braidese, portando due medaglia a casa. Cuni Demian, atleta della categoria -81kg, vincendo 4 incontri sale sul gradino più alto del podio, evidenziando grandi abilità tecniche. Chiara Radice, atleta della categoria -57Kg, si qualifica al secondo posto della categoria, vincendo tre incontri e perdendo solo la finale. Bravo anche Mauro Ferretti, 9° classificato nella numerosa categoria -73kg.

Un fine settimana di risultati che continua a mettere sempre di più in luce il lavoro svolto presso la nostra associazione sportiva Braidese dal Maestro Antonio Carnebianca e dei suoi collaboratori che, ormai da più di 50 anni, educa ed allena ragazzi di tutte le età alle competizioni di ogni livello, rimanendo ormai da tempo l’unico simbolo e icona del judo Braidese su tutto il territorio Nazionale.