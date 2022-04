Play-off A2/F - UFFICIALE: gara-2 della semifinale tra la Lpm Bam Mondovì e il Brescia si gioca al PalaManera

Ora è ufficiale! Gara-2 della semifinale Play-off promozione di volley di serie A2 femminile tra la Lpm Bam Mondovì e la Banca Valsabbina Millenium Brescia si disputerà giovedì alle 19,30 al PalaManera. Una bella notizia che giunge a due giorni della disputa di una gara che potrebbe essere già decisiva. Il PalaManera, dunque, aumenta la sua capienza da 970 a 1200 posti, rispettando il requisito in deroga previsto dalla Lega. Dopo questa ufficialità parte di fatto la caccia al biglietto, con la prevendita che salvo sorprese dovrebbe essere attivata solo mercoledì mattina sul circuito "liveticket". Di seguito il comunicato apparso sul sito della Lpm Pallavolo Mondovì:

Giovedì andrà in scena un evento storico per la città di Mondovì: l’LPM BAM Mondovì disputerà infatti la Semifinale PlayOff promozione nella sua “tana”. Sarà infatti il PalaManera ad ospitare la gara più importante della storia del volley monregalese. Un risultato voluto da tutta la città per la città.

Grazie al lavoro, alla professionalità ed alla competenza di tanti tecnici e persone qualificate è infatti stata concessa la deroga per scendere in campo a Mondovì, nel rispetto delle prescrizioni atte a garantire in primis la sicurezza del pubblico che sicuramente accorrerà numeroso per sostenere le pumine.

E’ Alessandra Fissolo, presidente dell’LPM pallavolo Mondovì a ringraziare tutti coloro che si sono prodigati, in tempi brevissimi, per permettere alla formazione rossoblù di giocare tra le mura amiche del PalaManera.

“Desidero dire grazie a tantissime figure professionali che ci hanno davvero aiutato e che si sono prodigate per raggiungere l’obiettivo.

Innanzitutto il mio ringraziamento va alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Mondovì, nella persona del Presidente Tancredi Bruno di Clarafond, per la precisa ed attenta professionalità dimostrata nella gestione della sicurezza per eventi di questa portata, coadiuvato dai qualificati professionisti e tecnici componenti della Commissione.

Personalmente ho avuto un grandissimo supporto da parte dell’avvocato Enrico Martinetti, che mi ha seguita in ogni passo durante questi giorni intensi, dimostrandosi, oltre che un grande professionista, un grandissimo appassionato della nostra squadra e del nostro sport.

Ovviamente un grazie va al Sindaco Paolo Adriano, all’Assessore Luca Robaldo ed al Consigliere Provinciale Pietro Danna che, insieme alla fattiva collaborazione degli uffici comunali e provinciali, hanno lavorato per rendere possibile questo risultato pur nello strettissimo tempo a disposizione.

Un plauso poi all’Ing. Rocco Pulitanò per la sua immensa disponibilità, per aver redatto in tempi record il progetto antincendio necessario per procedere alla richiesta di deroga.

Non manca poi un ringraziamento alla Comandante della Polizia Locale di Mondovì Domenica Chionetti, sempre attenta alle esigenze della città, che si è prodigata per gestire questa situazione con attenzione, cordialità e massima professionalità.”

La presidente Alessandra Fissolo è entusiasta di questo risultato, dell’entusiasmo e della passione dimostrati dai tantissimi professionisti coinvolti: la città sa fare sinergia e lavorare con attenzione per la sicurezza degli impianti sportivi. Conquistato questo traguardo, adesso però pensa al successivo, quello sportivo.

“Giovedì ci aspetta una partita difficile: sarà solo il campo a parlare e a decretare chi si aggiudicherà la sfida. Ma, lo dico con il cuore: la città di Mondovì ha già vinto!”