Gianmarco e Tommaso, due fratelli cuneesi concorrenti ai “Soliti Ignoti”

Gianmarco e Tommaso, due fratelli cuneesi giocatori di pallacanestro, sono stati i concorrenti nella puntata di ieri sera (lunedì 25 aprile) dei “Soliti Ignoti”. Hanno tentato di vincere il montepremi del noto game show televisivo di Rai Uno condotto da Amadeus nel quale si deve indovinare la professione di otto identità ignote.

Al termine della carrellata di ignoti, sono arrivati con un montepremi di 53 mila euro. Hanno tentato la fortuna cercando il raddoppio al gioco del "Parente misterioso", arrivando a un passo dalla vincita finale.

Nel cercare di indovinare di chi fosse parente la 27enne Giorgia hanno infatti ristretto il campo a due degli otto concorrenti, ma la ragazza si è rivelata essere figlia di Stefania, titolare di un agriturismo ad Afragola, in Campania e non di Benvenuto, da loro indicato come il possibile padre.