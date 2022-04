I migliori futuri geometri da tutta Italia in gara a Cuneo

È iniziato il conto alla rovescia: tra pochi giorni si svolgerà l'evento tanto atteso e preparato con cura da docenti e alunni dell'Istituto per Geometri "Bianchi-Virginio" di Cuneo. Dal 2 al 4 maggio si terrà infatti la Gara Nazionale Cat (Costruzioni Ambiente Territorio) rivolta ai migliori studenti delle classi quarte geometri provenienti da tutta Italia.



Per la terza volta la scuola cuneese ha l’onore di organizzare la competizione presso la propria sede, come da regolamento, in quanto vincitrice delle precedenti edizioni.



Le gare nazionali per gli istituti tecnici sono istituite annualmente dal Miur "con l'intento di perseguire gli obiettivi di valorizzazione delle eccellenze, verifica di conoscenze, abilità, competenze, livelli professionali raggiunti, scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse”.



Sara Richard, Manuel Cesana ed Eros Barale sono le eccellenze cuneesi che hanno fatto sì che per tre volte la città di Cuneo sia stata designata come sede di svolgimento della gara: circa 60 studenti, accompagnati da altrettanti professori, provenienti da ogni parte della penisola, raggiungeranno la nostra città per sfidarsi nelle materie tecniche caratterizzanti: progettazione, costruzioni e impianti la mattina del 3 maggio ed estimo, topografia, e sicurezza nel cantiere il giorno successivo.



Un’occasione unica per i docenti accompagnatori di scambio di esperienze professionali e di conoscenza delle bellezze del territorio cuneese: con istituzioni ed enti locali a supporto dell'iniziativa, effettueranno visite guidate alle bellezze architettoniche della città e parteciperanno a escursioni fuori porta, nel Parco Naturale Alpi Marittime con la visita alla centrale idroelettrica di Entracque e all’antica cittadina di Dronero con il mulino della Riviera, spaziando tra arte e cultura, scienza e tecnologia, esperienze outdoor ed enogastronomia locale.



Anche per i giovani studenti sarà un avvenimento da ricordare, che certamente lascerà un segno indelebile nel loro vissuto, perché si troveranno a socializzare senza difficoltà in un ambiente nuovo in cui, pur arrivando senza conoscere nessuno, saranno accolti come in famiglia e si relazioneranno con coetanei che perseguono i medesimi obiettivi. Scambi di idee, esperienze, emozioni permetteranno di stringere amicizie che, grazie ai social, li terranno in contatto per lungo tempo, in una rete che copre tutta la penisola, come ha ricordato Eros Barale, dopo aver gareggiato nel 2021 a Cesena.



Le due giornate della gara saranno scandite da eventi culturali e conviviali: dall'apericena di benvenuto allietata dal quartetto d'archi del Liceo musicale, alla cena di gala – eventi organizzati presso Open Baladin di piazza Foro Boario –, a cui parteciperanno dirigenti scolastici, rappresentanti dell'Amministrazione locale, del Consiglio Nazionale Geometri e Collegio Geometri di Cuneo, il quale offrirà, al termine dell’evento, l'aperitivo di commiato nel cortile dello storico Istituto per Geometri di via Ramorino.



Per la città di Cuneo si tratta di una importante opportunità di promozione turistica e valorizzazione del territorio e delle eccellenze gastronomiche locali, tramite la ristorazione, omaggi e degustazioni generosamente offerti da aziende locali: dal rinomato cioccolato Venchi ai liquori Bordiga, dalle bibite Baladin, ai dolci di Lekkerland, alle mele della Coldiretti. Anche l’Atl e le Officine Mattio contribuiranno alla promozione della città con gagdet e opuscoli informativi destinati a studenti e accompagnatori.



“Siamo sicuri che sia solo una gara – si chiede il prof. Fabrizio Mandrile, vicepreside –? E’ un momento di crescita per l’intero istituto perché tutti ci stiamo mettendo in gioco, lavorando intensamente su ogni dettaglio. Accogliere 120 studenti e docenti di tutta Italia ci rende orgogliosi e desideriamo non solo promuovere il nostro modo di fare scuola, ma anche il nostro territorio, la nostra moderna 'cuneesità', fatta di spirito di accoglienza, di capacità di apprendere sul campo e di condividere le esperienze di crescita con gli altri, per accettare nuove sfide e poi dire ai nostri studenti: adesso tocca a voi!”.



Una grande sfida dunque non solo sui temi professionalizzanti dei futuri geometri, ma anche sulla valorizzazione della città e del territorio, che l’Istituto per Geometri da anni promuove, con progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio e del patrimonio storico architettonico, di abbattimento delle barriere architettoniche e culturali, col fine di educare le nuove generazioni, e in particolare i professionisti di domani, a una cittadinanza attiva e partecipata.



L’evento ha ricevuto il patrocinio di Comune di Cuneo, Consiglio Nazionale Geometri, Collegi Geometri di Cuneo e Mondovì, Fondazione Crc, Atl del Cuneese, Comuni di Dronero e di Entracque, Aree Protette Alpi Marittime, Conitours.