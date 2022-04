"Pallapugno, uno sport da raccontare": appuntamento il 28 aprile al "Grande Circo di Primavera" di Alba

La pallapugno non si è mai limitata ad essere un semplice sport. Come ogni disciplina sportiva che si rispetti sa raccontare il territorio dove si pratica ed è da raccontare.

In questa importante chiave di lettura giovedì 28 aprile alle ore 21 presso il “Grande Circo di Primavera” di piazza Sarti ad Alba si terrà una serata di dibattito dal tema “Pallapugno, uno sport da raccontare”, moderato da Carlo Passone, con la partecipazione di Massimo Berruti (Commissione Tecnica Fipap), Fernando Vioglio (Fondazione Mermet), Corrado Olocco e Fabio Gallina (Giornalisti), Flavio Dotta (Ex giocatore), Massimo Vacchetto (Giocatore Serie A), Giulio Abbate e Gianni Barbero.



Saranno presenti per i saluti iniziali il Sindaco Carlo Bo e l’assessore al turismo Emanuele Bolla. Nell’occasione sarà presentato il video di sintesi dell’incontro di pallapugno giocato a Dogliani nel 2021 dal titolo “Pallapugno in tv – un salto di qualità” con la partecipazione delle squadre di: Bruno Campagno, Cristian Gatto, Federico Raviola, Gilberto Torino, Massimo Vacchetto, Paolo Vacchetto.

Per motivi organizzativi è gradito un cenno di conferma all’indirizzo e-email: turismo@comune.alba.cn.it