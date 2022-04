T-shirt personalizzate: un metodo efficace per pubblicizzare il tuo brand

Fare marketing può sembrare complicato, in realtà ci sono alcune strategie estremamente efficaci che possono aiutarti ad affermarti e lasciare il segno anche con budget limitati. Un esempio? Sono sicuramente i gadget personalizzati: riescono ad avere un impatto importante sui tuoi dipendenti, sui tuoi fornitori e sui tuoi clienti. Da donare a fiere ed eventi di settore ma anche in occasioni speciali come compleanni dell’attività o ordini importanti, possono fidelizzare e rafforzare il legame. Creando un vero e proprio collegamento con l’utente finale hai più possibilità che il tuo brand diventi memorabile ed è proprio questo lo scopo primario delle azioni di marketing. Tra le diverse tipologie di gadget ci sono alcune che spiccano più di altre e tra queste troviamo le t-shirt personalizzate.

Acquistare t-shirt personalizzate online è un’ottima idea: puoi infatti risparmiare notevolmente, avere scelta a molti più modelli e colori e puoi anche controllare l’effetto finale della stampa prima di procedere con l’ordine. In questo modo puoi immaginarti esattamente come sarà il tuo prodotto finito. Ricorda, un gadget può funzionare solo se davvero è utile e racconta i valori del tuo brand: ecco perché la t-shirt è una delle più popolari, è utilizzabile e diventa anche una “vetrina” per te. Infatti chi la indossa porterà a spasso il tuo logo, rendendoti ancora più noto.

La t-shirt personalizzata non passa di moda

Lo sappiamo, forse può essere considerata una tecnica un po’ vintage, quasi passata di moda. In realtà è un ottimo modo di fare branding. Infatti continua ad essere un capo versatile ed estremamente utilizzato nel tempo libero; c’è chi le utilizza mentre lavora, chi mentre fa sport e chi ancora nel tempo libero. Fondamentale è che il logo e il design siano carini, magari con un pay off accattivante ma deve comunque servire a scopo promozionale. Le persone lo sanno, eppure continuano ad utilizzarle senza preoccuparsi del fatto che si veda un logo: l’unica cosa che gli importa è simpatizzare per i tuoi valori, quindi è importante che tu prenda posizione e faccia capire quali sono gli aspetti su cui vuoi puntare. Se sei un ecologista, se tieni al pianeta, se sei per la parità sul lavoro o per le quote rosa… sono tutti aspetti che devono trasparire dalla tua comunicazione.

Come progettare la t-shirt personalizzata perfetta

Se stai pensando di rivolgerti online a chi stampa t-shirt personalizzate allora tieni in considerazione questi dettagli. Per prima cosa i colori: o si intonano al tuo brand, oppure meglio rimanere sul neutro con bianco e nero. La tipologia di maglietta poi va sicuramente ad influire, scegliendo un modello basic e unisex riuscirai a far contanti davvero tutti ma opta per una buona selezione di taglie cercando di non far sentire nessuno escluso.

Oltre ad applicare semplicemente il logo devi sapere che puoi anche utilizzare frasi inspirational o elementi visivi che richiamino il tuo brand; insomma: non è importante che compaia in formato gigante il tuo logo per fare marketing.

A chi donare le magliette personalizzate

Sono diverse le persone a cui dovresti regalare una maglietta personalizzata. In primis metti il tuo staff; può utilizzarla come divisa ma non per forza. Diventa però un simbolo in grado di farli sentire parte della squadra, riesce a rafforzare lo spirito di gruppo e farli sentire importanti nel progetto.

Il secondo tipo di persona a cui regalarlo è il fornitore. I fornitori che si occupano di procurarti i prezzi migliori e gli oggetti più adatti devono essere premiati e sentirsi parte del progetto e della squadra, ecco perché un gadget personalizzato può essere una buona idea.

Parliamo poi dei clienti o dei potenziali clienti: quelli già affermati possono essere fidelizzati con un gadget dono durante un ordine, chi invece ancora non ti conosce può avvicinarsi a te proprio grazie ad un dono personalizzato donato durante una fiera o un evento a tema.