Il dottor Rovetto lascia Costigliole e Brossasco

Il prossimo 8 maggio cesserà l’attività di Medico di Medicina Generale il Dr Nicola Rovetto, professionista temporaneamente incaricato di assistere le persone in precedenza in carico al Dott. Giardina presso Costigliole Saluzzo e Brossasco.

Al fine di garantire la copertura assistenziale il Distretto ha attivato le procedure per l’assegnazione di un incarico provvisorio di sostituzione, procedura che purtroppo non ha consentito nell’immediato l’individuazione di un medico sostituto.

Pertanto, a decorrere da tale data, gli assistiti in precedenza in carico al Dott. Rovetto dovranno effettuare la scelta nei confronti di un Medico di Medicina Generale con disponibilità di posti entro il massimale o in deroga al massimale, recandosi presso gli sportelli distrettuali muniti di codice fiscale/tessera sanitaria nel caso di interessato, nonché di apposita delega e carta di identità del delegante in caso di scelta delegata (modulo disponibile presso gli sportelli o sul sito ASL), aperti nei seguenti orari:

Saluzzo – sportello multifunzionale (Via Spielberg 58) dal lunedi al venerdi, orario continuato dalle ore 8 alle 17.

Presso gli sportelli multifunzionali sarà possibile avere informazioni circa le disponibilità di scelta nei confronti dei MMG già operanti nell’ambito territoriale, nonché conoscere gli orari di ambulatorio; gli stessi orari sono inoltre consultabili sul sito ASL CN1 alla voce “L’ASL per i Cittadini – Medici di Famiglia e Pediatri”

La scelta del Medico di Medicina Generale può essere effettuata anche on line attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS.

La scelta nei confronti di medici titolari sotto il massimale è a tempo indeterminato, mentre la scelta in favore dei medici titolari con aumento temporaneo del massimale ha validità temporanea, fino a inserimento di un nuovo medico incaricato o titolare, cui verranno riattribuite d’ufficio tali scelte

Gli assistiti di età compresa tra i 6 e i 14 anni possono essere iscritti negli elenchi dei Medici Pediatri di Libera Scelta che abbiano disponibilità di posti.

Dal giorno successivo, 9 maggio, il dr. Nicola Rovetto si inserirà a titolo definitivo con incarico di Medico di Medicina Generale a tempo indeterminato, svolgendo la sua attività di medico di medicina generale nell’ambito dei Comuni di Sanfront, Martiniana Po e Revello con ambulatori nelle seguenti sedi ed orari:

Sanfront (corso Marconi 28), lunedi dalle ore 16 alle 17, mercoledi dalle 10 alle 11 e giovedi dalle 17 alle 18.30.

Martiniana Po (via Roma 29) lunedi dalle 14.30 alle 15.30 e mercoledi dalle 8.30 alle 9.30.

Revello (via Vittorio Emanuele II 28) il martedi dalle 8 alle 10 e il venerdi dalle 16 alle 19.

Le visite si svolgono su appuntamento telefonando al numero 0175 259213.

E’ altresì possibile contattare il medico al 3331233466, o tramite mail all’indirizzo nicolarovetto88@gmail.com

Da tale data, gli assistiti che intendono effettuare la scelta nei confronti del Dr Rovetto dovranno recarsi presso gli sportelli distrettuali muniti di codice fiscale/tessera sanitaria nel caso di interessato, nonché di apposita delega e carta di identità del delegante in caso di scelta delegata (modulo disponibile presso gli sportelli o sul sito ASL), aperti nei seguenti orari:

Saluzzo (Sportello Multifunzionale), dal lunedi al venerdi, con orario continuato dalle ore 8 alle 17; Barge il lunedi, martedi e giovedi dalle ore 9 alle 12.30; Bagnolo, il mercoledi dalle ore 9.30 alle 12.30; Paesana, il venerdi dalle ore 9.30 alle 11.30.

Presso lo sportello multifunzionale sarà possibile avere informazioni circa le disponibilità di scelta nei confronti dei MMG già operanti nell’ambito territoriale, nonché conoscere gli orari di ambulatorio; gli stessi orari sono inoltre consultabili sul sito ASL CN1 alla voce “L’ASL per i Cittadini – Medici di Famiglia e Pediatri”

La scelta del Medico di Medicina Generale può essere effettuata anche on line attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS.

Dalla stessa data il dr. Rovetto cesserà la sua attività di Medico di Medicina Generale incaricato presso i Comuni di Costigliole Saluzzo e Brossasco.