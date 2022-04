"Grazie allo staff del Santa Croce di Cuneo, che si è presa cura della nostra Ida"

Dopo la scomparsa di Ida Amatruda - "regina della pizza" cuneese e titolare assieme al marito della pizzeria "Grotta Azzurra" - , avvenuta negli scorsi giorni all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, la famiglia invia una comunicazione di ringraziamento per il personale. Che pubblichiamo integralmente:



"La famiglia di Ida Amatruda desidera ringraziare sentitamente il reparto di Neurologia dell’ospedale Santa Croce di Cuneo. Abbiamo visto con quanta dedizione e con quanto amore curate i pazienti.



Il nostro pensiero va alla dott.ssa Torre, alla dott.sa Grasso, al dott. Solero alla dott.ssa Giordano e a tutto lo staff degli infermieri e degli O.S.S.



In particolare vorremmo ringraziare Sergio, Giorgio, Veronica, Anna, Susy, Ambra e Serena e il cappellano Don Carlo Vallati che l’ha ricordata con parole dolci e affettuose durante i funerali.



Grazie per tutto quello che avete fatto per la nostra meravigliosa mamma".