A Cervasca la festa delle famiglie accoglienti

Un momento di incontro e di Festa per le famiglie e le persone che hanno aperto la loro casa all’accoglienza per riconoscere e far conoscere il grande valore dell’accoglienza familiare. Sono invitate le famiglie affidatarie, o che hanno avuto affidi o sono interessate all’accoglienza e tutti coloro che hanno a cuore la cura dei minori in difficoltà, di tutta la provincia di Cuneo.