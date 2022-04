Alba, in cento al “Picnic in vigna” promosso dal Comune

Sabato 23 e domenica 24 aprile ben 100 persone hanno partecipato al “Picnic in vigna”, un’iniziativa sviluppata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alba all’interno del programma di cooperazione transfrontaliera Alcotra “Biodiversità Stellata/ Biodiversité Étoilée”.

I partecipanti, accompagnati da una guida naturalistica e dagli studenti dell’Istituto superiore “Umberto I”, hanno avuto la possibilità di scoprire la vigna urbana di Alba passeggiando tra i suoi filari e le sale della cantina, per poi gustare, in stile picnic, un box lunch a base di erbe spontanee e di prodotti tipici stagionali.

In linea con gli obiettivi del programma, il progetto “Picnic in vigna” – così come è stato “Livertin Experience” – vuole contribuire ad aumentare la conoscenza del valore della biodiversità per il territorio e per le persone, promuovendo la vigna urbana della città e sensibilizzando i cittadini verso la scelta di cibi sani e sostenibili. Una semplice passeggiata tra i vigneti della scuola e un pranzo a base di prodotti locali diventano quindi un modo diverso di valorizzare la biodiversità delle nostre aree rurali, riscoprendo gli spazi verdi a due passi dal centro cittadino.

L’assessore al Turismo Emanuele Bolla ha evidenziato il grande successo dell’iniziativa che ha contribuito a valorizzare il tema della biodiversità nel piatto e a far conoscere la vigna urbana ad albesi e turisti che hanno risposto numerosi all’evento e che hanno dato riscontri postivi circa la qualità dell’offerta presentata.

L’evento è stato finanziato dal programma Interreg V-A Francia-Italia Alcotra 2014-2020 nell’ambito delle attività di partenariato che coinvolgono il Comune di Alba come soggetto capofila, il Gal Langhe Roero Leader, il Comune di Cogne, la Ville de La Motte-Servolex e la Commune du Bourget-du-Lac.