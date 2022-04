Bosia ha commemorato il canonico don Luigi Berrone, "giusto tra gli albesi"

A Bosia la ricorrenza della Festa della Liberazione si è tenuta sabato 23 aprile. Alle ore 18 è stata celebrata la santa messa per tutti i caduti per la libertà, in modo particolare è stato ricordato il canonico don Luigi Berrone “giusto tra gli albesi”.



Questo riconoscimento gli è stato attribuito dall’Associazione “Beato Padre Giuseppe Girotti” presieduta da Renato Vai perché, durante la Guerra di Liberazione, con gesto eroico, contribuì a salvare famiglie di ebrei e dato degna sepoltura ai partigiani caduti, ben sapendo il rischio a cui andava incontro.



Al termine della messa, Renato Vai ha ricordato la figura del canonico, nato a Niella Belbo nel 1910 e morto ad Alba nel 1991, il quale fu parroco di Bosia per 48 anni, dal 1943 al 1991.



Nella piazza a lui intitolata, è stata scoperta una targa, recante la scritta: "Canonico Berrone Don Luigi Giusto tra gli albesi”.



Al monumento si è deposta una corona in onore ai Caduti e sono stati ricordati anche i fratelli Onorio e Valerio Rettegno, deponendo una corona alla lapide presso lo sferisterio comunale a loro intitolato.