Canale si prepara al ritorno della sua storica Fiera del Pesco

Spira anche nella capitale del pesco l’aria di ripartenza che in questo inizio di primavera sta interessando il territorio di Langhe e Roero, col ritorno di numerose manifestazioni che nell’ultimo biennio avevano dovuto lasciare il passo alle limitazioni dovute alla pandemia.



E’ così che l’Amministrazione comunale di Canale, insieme all’Ente Fiera del Pesco, va scaldando i motori per l’organizzazione della sua “Fiera del Pesco”, principale evento dell’anno nel centro roerino che – per la sua 79ª edizione – si protrarrà per oltre una settimana da sabato 23 a domenica 31, abbracciando gli ultimi due fine settimana di luglio, contro i soli quattro giorni dello scorso anno.



L’assessore alle Manifestazioni Gianni Gallino, insieme al sindaco Enrico Faccenda e al presidente dell’Ente Fiera del Pesco Pinuccio Bracco, spiegano che “la manifestazione si snoderà attraverso un ricco e coinvolgente programma di eventi. -. Tra questi la festa di leva dei 18enni, ma anche diversi appuntamenti dedicati all’enogastronomia, alla valorizzazione dei prodotti del territorio e alla buona musica”.