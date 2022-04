Cuneo, il progetto ForHeritage si appresta alla conclusione con due eventi sulla gestione innovativa del patrimonio culturale

Il progetto INTERREG Central Europe “ForHeritage” volge al termine dopo oltre due anni di attività all’insegna della gestione innovativa del patrimonio culturale.

Durante il progetto si è affrontato il tema molto attuale della rivitalizzazione dei siti del patrimonio culturale pubblico, sperimentando alcuni approcci innovativi attraverso la realizzazione di quattro progetti pilota nei territori partner di ForHeritage, ovvero Polonia, Slovenia, Croazia e Italia.

Il Comune di Cuneo, supportato da Finpiemonte S.p.A., nel corso del progetto ha sperimentato l’avvio di un Partenariato Speciale Pubblico Privato sul proprio sito pilota in Palazzo Santa Croce, in seguito alla valutazione di diverse possibilità di gestione dei locali siti al piano terra dell’edificio, anche grazie al confronto costante con i principali stakeholder.

Per condividere l’esperienza e incentivare l’adozione di approcci innovativi alla gestione del patrimonio culturale come quello testato sul sito pilota italiano, i due partner di progetto organizzano due eventi conclusivi, che si svolgeranno online il 4 e il 12 maggio.

Il primo appuntamento, in lingua italiana, è rivolto agli enti locali pubblici e a tutti gli operatori culturali interessati al tema. L’incontro, dal titolo “ForHeritage - Nuove prospettive di partenariato pubblico-privato”, si svolgerà online il 4 maggio dalle 9.30 alle 12.30.

Dopo un primo momento di presentazione dei risultati del progetto ForHeritage e del caso studio su Palazzo Santa Croce, l’incontro si articolerà in due sessioni contemporanee e distinte. Una sessione sarà dedicata espressamente agli enti pubblici locali del territorio piemontese, mentre l’altra sessione si indirizzerà ad organizzazioni pubbliche e private del panorama extra regionale. Gli argomenti saranno trattati attraverso le testimonianze di alcuni casi studio nazionali e il confronto con esperti del mondo culturale.

Per partecipare è necessario registrarsi a questo link.

Il programma dettagliato dell’evento è disponibile a questo link.

Il secondo appuntamento sarà una conferenza internazionale in lingua inglese dal titolo “Main challenges and possible solutions for a sustainable cultural heritage management”. Si svolgerà il 12 maggio dalle 10.00 alle 12.15 e sarà trasmessa online in collegamento dalla sede della Regione Piemonte a Bruxelles.

La conferenza offrirà una panoramica su un insieme di progetti europei a valere su diversi programmi (Horizon2020, Europa Creativa, Interreg). Saranno presentate e discusse le sfide incontrate e le possibili soluzioni per una gestione sostenibile del patrimonio culturale, anche attraverso casi pilota.

L’evento offrirà inoltre l’occasione per conoscere, attraverso gli interventi degli enti europei responsabili delle politiche e dei programmi per la valorizzazione del patrimonio culturale, quali saranno le novità, le priorità e le opportunità di finanziamento offerte dal nuovo ciclo di programmazione in questi ambiti.

L’agenda della conferenza internazionale è disponibile a questo link.

E’ richiesta la registrazione entro il 6 maggio compilando il seguente form.

Per qualunque informazione in merito ai due appuntamenti del 4 e del 12 maggio, è possibile contattarci via email scrivendo a europa@comune.cuneo.it e progetti@finpiemonte.it