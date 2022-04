I musei di Bra aperti domenica 1° maggio

Domenica 1° maggio 2022 si rinnova l’appuntamento con la Festa dei lavoratori. La giornata sarà l’occasione per godersi i musei civici braidesi, che da alcuni mesi sono aperti il giovedì dalle 15 alle 18 e la domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30, sempre su prenotazione. Così, i residenti sotto la Zizzola potranno visitare il Museo Craveri di storia naturale, il Museo di archeologia, storia e arte di Palazzo Traversa e il Museo del giocattolo gratuitamente, mentre i turisti potranno scegliere tra il nuovo biglietto unico per i tre musei al costo di 10 euro o l’ingresso alla singola struttura a 5 euro.

Sarà anche l’occasione per utilizzare la potenziata App MuseInsieme, scaricabile su smartphone Android e iOS, che consente ai visitatori di avere con sé una comoda audioguida. Infatti, è sufficiente inquadrare i QR code affissi alle vetrine con il proprio cellulare per accedere a schede dettagliate sui reperti in esposizione. Senza dimenticare i giochi educativi inseriti nell’App per aiutare i più piccoli ad imparare divertendosi. (rb)