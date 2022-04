Il CAP di Fossano invita ad iscriversi alle proprie attività di Estate Ragazzi 2022

Le iscrizioni aprono venerdi 6 maggio prossimo e per qualsiasi informazione é possibile rivolgersi ai numeri 0172245435 e 3917990442, oppure direttamente presso la sede.

Ad entrambi i gruppi sono offerti momenti ludici, uniti ad attività esterne in piscina, gite e anche un breve soggiorno marino.

Nella sede del CAP di via Germanetto 3 troveranno posto le attività dei bambini in età di scuola primaria. Presso l'oratorio della parrocchia di San Filippo verranno invece accolti i ragazzi delle scuole medie.

L'offerta prevede ben sette settimane a partire dal 20 giugno e fino al 5 agosto, con una appendice aggiuntiva dedicata all'assistenza sui compiti per le vacanze, dal 29 agosto al 2 settembre.

Il CAP, Centro Addestramento Professionale di Fossano ha definito la propria proposta per le attività Estate Ragazzi 2022.

Il CAP di Fossano ha una storia di quasi trecento anni, nascendo come Ospizio di Caritá per tutte le età, per poi ridurre la propria attività alla sola popolazione minorenne.