La Bra degli Anni Cinquanta ritorna nei luoghi del cuore di Franco Antonicelli

Recentemente, la Passigli Editori ha pubblicato il volume "D’improvviso l’Italia-Luoghi e personaggi del cuore", che raccoglie tutta una serie di articoli scritti in varie pubblicazioni da Franco Antonicelli, importante intellettuale e poeta del secolo scorso. Viene così ricostruito il suo itinerario lungo la Penisola, attraverso città e regioni che aveva incontrato sul suo cammino. Sfogliando il volume, notiamo con sorpresa che l’autore dedica un ampio spazio alla città di Bra, di cui delinea uno scorcio preciso e appassionato. Il testo è apparso originariamente sul numero di settembre 1957 di "Vie d'Italia", rivista del Touring Club Italiano. Ve ne proponiamo un estratto:

"Bra è una cittadotta che pare un modello dei piccoli centri della provincia torinese: tutta rossastra dai mattoni ai tegoli come un viso di campagnola cotto al sole. Qui il Municipio sembra una copia minima dell’ardito Barocco torinese di Palazzo Carignano, mosso come un’onda. Ma da un fianco Bra alza le spalle sulla collina, che è bellissima, e perciò alcune stradine scendono al centro come rigagnoli. […]. Ma di suo più tipicamente spiccano le chiese in gran numero, chiese solenni. Se vai in una di quelle case appoggiate alla collina, all’ora del tramonto straordinaria è la vista della città che guarda la pianura. […]. Un’altra singolarità di Bra sono gli orti. Non c’è una casa senza il suo ritaglio di terra coltivata e disegnata, non c’è un marciapiede che non offra una crepa a qualche pianticina".



Franco Antonicelli (Voghera, 1902 – Torino, 1974) è stato tra i grandi intellettuali di area torinese che più hanno contribuito alla lotta contro il fascismo e all’affermazione delle idealità democratiche. Durante gli anni della dittatura venne arrestato e confinato ad Agropoli, dove si sposò con Renata Germano. Diresse, per l’editore Frassinelli, la "Biblioteca Europa" che accolse, prima in Italia, Melville ("Moby Dick", tradotto da Cesare Pavese), Kafka ("Il processo"), nonché Topolino di Walt Disney. Fondò nel 1942 la casa editrice De Silva, alla quale si deve tra l’altro la pubblicazione di "Se questo è un uomo" di Primo Levi. Divenne presidente del Cln torinese e, dopo la Liberazione, fu tra gli artefici dell’Unione Culturale e dell’Istituto Storico della Resistenza. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo: "Il soldato di Lambessa" (1956), "Festa grande di aprile" (1964), "Calendario di letture" (1966), "Le parole turchine" (1973), "Dall’antifascismo alla resistenza. Trent’anni di storia italiana" (1975).