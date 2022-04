La Corte costituzionale cambia le regole: "Non è automatico dare al bambino il cognome del padre"

La Corte Costituzionale bolla come 'illegittime' tutte le norme che attribuiscono "automaticamente il cognome del padre ai figli".



I giudici della Suprema Corte ritengono "discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio" tale regola sull'automatismo con una sentenza in base a cui "il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due".



La Corte ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.



La Consulta ha stabilito anche che, in mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, diventa necessario l'intervento del giudice. Ma, a questo punto, la palla passa alla politica e al Parlamento, chiamato ad emettere una nuova legge sulla questione, come da più parti richiesto.