"Mettersi In Proprio": il punto Octavia di Scarnafigi presenta l'iniziativa

Giovedì 5 maggio alle ore 20.30 si terrà presso la sede del punto Octavia a Scarnafigi l’incontro di presentazione del progetto MIP: Mettersi in proprio, nell’ambito del Distretto Diffuso del Commercio delle Terre di Mezzo.



MIP è un servizio gratuito offerto dalla Regione Piemonte che intende sostenere concretamente chi ha in mente un’idea di impresa e seguirlo passo passo nella sua realizzazione. Attraverso il servizio si ha l’opportunità di esser accompagnati, dopo una prima valutazione delle proprie attitudini, in un percorso a tappe dove una rete di professionisti accreditati e di servizi saranno a disposizione, gratuitamente, per definire, sviluppare e realizzare la propria impresa o la propria attività professionale.



Il servizio MIP prevede inoltre delle misure dedicate al ricambio generazionale, dirette ad aspiranti imprenditori che intendono subentrare all’impresa, in quanto familiari, dipendenti o conoscenti del precedente imprenditore, con l’obiettivo di recuperare gli antichi mestieri, valorizzare le produzioni di qualità, e recuperare le attività commerciali che rischiano di non avere continuità.



Nell’incontro verrà presentato il servizio e le opportunità di finanziamento regionale per chi intende avvicinarsi al lavoro autonomo; verranno inoltre presentate alcune esperienze di imprese del territorio, con testimonianze ed occasioni di confronto.



L’incontro è gratuito e aperto a tutti. Per iscriversi, è necessario inviare conferma della propria partecipazione tramite email all'indirizzo: progetti@associazioneoctavia.com.