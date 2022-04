Mondovì ricorda l'incursione nazista a Rifreddo che costò la vita a Giovanni Bruno, il figlio: "Avevo nove anni, ma quel fatto si scolpì in maniera indelebile" [FOTO E VIDEO]

Il modo migliore per onorare la memoria di chi ha perso la vita per la Libertà è non dimenticare.

Lo diciamo spesso, in ogni ricorrenza pubblica, ma per rendere indelebili le tracce di chi ci ha preceduti non bastano le parole.

Finalmente Mondovì, dopo anni, ha messo per iscritto uno degli episodi più tristi ed amari della sua storia, l'incursione nazista nelle campagne di Rifreddo, avvenuto nell'agosto del 1944, che costò la vita a Giovanni Bruno, innocente contadino, barbaramente ucciso dal fuoco nazista.

E' stata lunedì 25 aprile la targa dedicata alla sua memoria, posta sul monumento ai caduti di Rifreddo. A scoprirla è stato il figlio, Agostino Bruno, che all'epoca della morte del papà aveva nove anni.

Quando si diffuse la notizia di un rastrellamento tedesco gli uomini della frazione, presi dal panico, cercarono nascondiglio in luoghi ritenuti sicuri: Giovanni Bruno si nascose nei campi di granturco, presto accerchiati dai tedeschi.

"Mio padre" - ha spiegato il signor Agostino - che aveva 37 anni, pensando di non nascondersi in casa perché avrebbero potuto rovistarla tutta, si allontanò nei campi di granturco per nascondersi. Purtroppo quei bruti fecero una vera e propria battuta di caccia nei campi tra Rifreddo e Gratteria, conviti di scovare chissà quale orda di nemici. Mio padre cercando di allontanarsi uscì da un campo e venne colpito a distanza da un colpo di fucile. Accorse subito chi lo aveva colpito e accortosi che si trattava di un contadino disarmato e con il congedo militare in tasca capì che in quella zona non vi erano quelli che loro cercavano e lanciò subito in aria un razzo luminoso per segnalare a tutti di sospendente il fuoco. Trasportarono mio papà nelle case di Gratteria più vicine e si ritirarono. Mio padre fu portato in ospedale a Mondovì, ma a nulla valsero le cure, la notte stessa chiuse la sua vita. Io avevo 9 anni, mia sorella 11. Nonostante la giovane età quei fatti si scolpirono nella mia mente in maniera indelebile. L'avvenimento colpi tutta la popolazione, che ne parlò a lungo. Ritengo che sia importante portare alla conoscenza di questi fatti specialmente i giovani che devono conoscere le tragedie causate dalla guerra".

Agostino, classe 1935, oggi è residente nel Torinese, ma ricorda nitidamente quei fatti, scolpiti nella sua memoria di bambino e per anni ha effettuato ricerche per poter lasciare una traccia di quei terribili fatti che avvennero il 28 agosto del 1944.

La cerimonia si è svolta alla presenza del signor Agostino, accompagnato dal figlio, dell'amministrazione comunale con gli assessori Erika Chiecchio, Luca Robaldo, Francesca Bertazzoli, presidente della Consulta femminile, il consigliere provinciale Pietro Danna, la ministra Fabiana Dadone (originaria di Rifreddo, ndr) delle associazioni, degli Alpini di Rifreddo che hanno installato la targa sul monumento, intervenuti insieme alla madrina Claudia Forzano e delle Forze dell'Ordine. Nel fine settimana la benedizione.