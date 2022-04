Inaugurato il murale voluto dai Vikings di Cavallermaggiore in ricordo di Valentin Bota

E' stato inaugurato lo scorso 24 aprile, in occasione della Sagra della Gorgonzola di Cavallermaggiore, il murale in memoria di Valentin Bota, il giocatore di football americano della squadra dei Vikings scomparso in un drammatico incidente stradale a soli 23 anni.

E sono stati proprio i compagni di squadra di questo giovane ragazzo romeno, perfettamente integrato nella comunità, a volerlo ricordare per sempre, affidando la realizzazione del murale al writer torinese @mach505.

Valentin e la sua maglia numero 21 saranno sempre lì, al campo di via Fiume.

All'inaugurazione di domenica scorsa era presente anche il sindaco Davide Sannazzaro, che ha condiviso le foto sul suo profilo Facebook scrivendo un post a commento del momento condiviso con i Vikings e con il papà di Valentin.

"In questi giorni continua a muoversi nella mia mente il discorso del papà di Valentin all'inaugurazione del Murales dedicato a suo figlio. La sua dignità e il suo ringraziamento alla comunità di Cavallermaggiore per essersi stretta intorno alla sua famiglia facendoli sentire integrati ed amati mi commuove ancora ora. Il merito va soprattutto ai @vikings_cavallermaggiore che attraverso lo sport hanno saputo creare profondi legami diventando una grande squadra dentro e fuori dal campo".