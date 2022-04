On. Gancia (Lega): violenza sulle donne, ieri altri due femminicidi. È una strage infinita

"Purtroppo ieri altri due donne ammazzate in Piemonte e in Emilia Romagna. Cinque donne uccise nell’ultima settimana da mariti, compagni o fidanzati, attuali o ex.

Una strage infinita, che aggiorniamo di giorno in giorno: purtroppo le parole servono a poco, se non a esprimere cordoglio e indignazione.

Ma per fermare questa strage serve un inasprimento delle leggi e un’applicazione rigida successiva nei tribunali.

Chi fa del male ad una donna deve pagare il massimo della pena, anche come deterrente".

Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega