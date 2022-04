Roumiage a San Mauri: torna il pellegrinaggio da Coumboscuro a Rittana

San Mauri, patrono di “membre” (degli arti), si festeggia prima domenica di maggio, a Rittana, quest’anno il 1° maggio. Si tratta del primo “roumiage” (feste religiose patronali – pellegrinaggi), dopo l’inverno ed un tempo da Sancto Lucio de Coumboscuro, come dai vari paesi della valle Grana, dal Gal (Monterosso G.), da Sant’anna ‘d Cavuira – San Maté (Valgrana) e da tutta la bassa valle, moltissime persone andavano a piedi alle sacre funzioni per ringraziare e chiedere a San Mauro protezione per i “membre”: le braccia, le gambe, le mani, la schiena…

Quest’anno, dopo l’abbandono causa covid, si riprende l’antica tradizione dal vallone di Coumboscuro, passando per Rocho de l’Estelo (Rocca Stella) - Pilone, Poggio Franzille, Quiot Rosa, Bicocca, Tetto Pollino, Tetto Sottano, borgata Ponte, Rittana.

Equipaggiamento da montagna, con scarponi, vestiti a “cipolla”. Pranzo al sacco.

Dislivello a salire m 550 circa. Tempo di percorrenza 5 ore c.

PROGRAMMA:

ore 9.00 S. Lucio di Coumboscuro - S. Messa

ore 9.45 benedizione dei pellegrini e partenza

ore 13.00 Quiot Rosa - pranzo al sacco

ore 15.30 Rittana - Vespri e processione - rinfresco

in Roumiage si svolgerà con ogni condizione meteo

UN SERVIZIO NAVETTA E’ PREVISTO PER IL RITORNO A COUMBOSCURO PER IL RECUPERO AUTO.

Prenotazioni obbligatorie per il servizio di trasporto: info@coumbsocuro.org - . 0171.98707 - 0171.98744 - 328.6039251

LA TRADIZIONE: UN IMPORTANTE “ROUMIAGE” - PELLEGRINAGGIO

Da sempre davanti alla chiesa di san Mauro, per tutta la giornata della domenica, veniva posto un lungo banco, ed appoggiati sopra tante braccia, gambe, manie piedi in legno e gesso. I pellegrini, lasciavano un’offerta, si prendevano un “membre” e lo tenevano stretto in mano, mentre facevano novena attorno alla chiesa, invocando la protezione di San Mauro. Finita la funzione, si restituiva il “membre”*.

La terza domenica di settembre a Sancto Lucio de Coumboscuro, si celebrava si celebrava il “roumige de Santo Lucio”, protettrice “de i uéi”, (della vista). Anche quel giorno era un continuo salire e scendere di gente, che dalla valle Stura – vallone di Rittana, Valloriate, Demonte… scendevano da “Rocho de l’Estelo” (Rocca Stella), colle dell’Ortica e montagne vicine, verso la Chiesa / Santuario di Sancto Lucio.

Oggi la ripresa di questi momenti d’incontro riportano unità nella montagna e tra le valli, ridando importanza e significato alla complessa rete di vie e sentieri che le uniscono.

TESTIMONIANZA

* San Mauri ero lou patroun di membre: i-ero sempre en banc charja de membre. Se piavo n’os, e bras, na chambo, la man… de bosc, se fasìo la nouveno lou membre en man. Couro se fenìo la nouvéno, se rendìo lou membre e se laissavo la bono man.

(testimonianza di R.G. 1887 – 1973 – S. Lucio de Coumboscuro)

San Mauro (di Rittana – valle Stura) è il patrono delle membra: il giorno del Santo patrono, c’era sempre un banchetto che esponeva delle membra. Si sceglieva un osso, un braccio, una gamba, una mano… in legno e quindi si partecipava alla novena sotto il porticato del Santuario con il membro scelto in mano. A fine funzione si restituiva il membro devolvendo un’offerta.